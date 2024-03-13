Kayseri'de inşaat kazısında toprak altında kalan işçi öldü
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yapımı devam eden kapalı sulama sistemi inşaatında, toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Giriş: 13.03.2024 - 17:48 Güncelleme: 13.03.2024 - 17:48
Kayseri'den bir iş kazası haberi geldi.
Alınan bilgiye göre, Ovaçiftliği Mahallesi yakınlarındaki kapalı sulama sistemi inşaatında toprak kayması meydana geldi. İşçilerden F.A., toprak altında kaldı.
Olay yerinde yaşamını yitiren F.A.'nın cesedi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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