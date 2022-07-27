Müstakil evde mutfak tüpü patladı: 2 yaralı 0:00 / 0:00

AA

Kayseri’de bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu iki kadın yaralandı. Alınan bilgiye göre, Erenköy Mahallesi İğdelidere Caddesi üzerindeki müstakil bir evde mutfak tüpünden sızan gaz nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle yangın çıkan evin bir bölümü de yıkıldı.

Fotoğraf: İHA

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; olayda hasta olduğu öğrenilen S.Ç. ve bakıcısı H.Ö yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Evdeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.