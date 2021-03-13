DHA

Kaza, akşam saatlerinde Talas ilçesine bağlı Tablakaya Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 34 AK 4592 plakalı otomobil ile 38 P 0228 plakalı midibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Emrah E. (32) hayatını kaybederken, her iki araç içindeki 4 kişi ise yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırılırken, Emrah E.'nin cansız bedeni ise morga götürüldü.



Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.