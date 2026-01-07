Habertürk
        Kayseri'de saman balyaları arasında 1,4 kilo esrar ele geçirildi: 3 gözaltı

        Saman balyaları arasından esrar çıktı: 3 gözaltı

        Kayseri'de jandarmanın düzenlediği operasyonda saman balyaları arasına gizlenmiş 1,4 kilo uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 01:36 Güncelleme: 07.01.2026 - 01:36
        İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapmayı planlayan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda Develi ilçesinde H.P., A.D. ve S.K.’nın kullandığı belirlenen 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda, saman balyaları arasında gizlenmiş, 1 kilo 420 gram esrar ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüphelinin Jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Fotoğraf: DHA

