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Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri'de şüpheli ölüm
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Kayseri'de 56 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

Kayseri'de 56 yaşındaki kişi, yaklaşık 1 haftadır yalnız kaldığı evinde ölü bulundu. Ailesinin bayram tatiline gittiği için yalnız kalan şahsın ölümü şüpheli bulundu

Kayseri'de şüpheli ölüm
56 yaşındaki kişinin şüpheli ölümü
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AA

Kayseri'de 56 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.

Merkez Kocasinan ilçesi Yıldızevler Mahallesi'nde eşi ve çocukları bayram tatiline gittiği için evinde yalnız kalan Orhan Dursun'dan (56) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Dursun'u yerde hareketsiz yatarken bulan polis, sağlık ekiplerine bilgi verdi. Eve gelen sağlık personeli, Dursun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölümü şüpheli bulunan Dursun'un cesedi, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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