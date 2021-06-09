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HaberlerGündemSON DAKİKA! Felaketler art arda geldi: 9 yaralı...
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Kayseri'deki trafik kazalarında 9 kişi yaralandı

Kayseri'de ekip aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis 5 kişi yaralandı. Diğer yandan TIR´a çarpan otomobilde 4 kişilik aile yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı

SON DAKİKA! Felaketler art arda geldi: 9 yaralı...

B.K. idaresindeki 38 A 7461 plakalı polis aracı, Yenişehir Mahallesi 11. Caddesi'nde H.Ö'nün kullandığı 38 DF 271 plakalı otomobille çarpıştı.

AA'nın haberine göre çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan kadın sürücü H.Ö. ve polis memuru A.E. itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralanan polis memurları B.K. ve A.E. ile ifade için emniyete götürülen ekip aracındaki G.A. ve eşi N.A. ile otomobilin sürücüsü H.Ö. Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.


OTOMOBİL TIR'A ÇARPTI

DHA'nın haberine göre Sivas yolunda, kontrolden çıkıp, TIR´a arkadan çarpan otomobildeki sürücü ve eşi ile 2 kızı yaralandı.

Kaza, Kayseri- Sivas yolunun 65´inci kilometresindeki Tatılı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ramazan Akkaya (44) yönetimindeki 38 VV 284 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, Mustafa Kıvrık'ın kullandığı 38 ARP 991 plakalı TIR´a arkadan çarptı. Kazada sürücü Ramazan Akkaya ile otomobilde bulunan eşi Fatma (41),kızları Meryem (16) ve Belemir (15) Akkaya yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı aileyi ambulanslarla Sarıoğlan Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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