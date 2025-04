Kızının sevgilisini öldüren babadan 'tecavüz' iddiası! Kayseri'de, 16 yaşındaki kızı T.A.'nın erkek arkadaşı olan aynı yaştaki Osman Can Gündüz'ü tabanca ile vurarak öldüren 36 yaşındaki Şükrü A., maktulün kızına cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürerek, "Kızımı alıp emniyete şikayetçi olmaya gideceğimizi söyledim. Aracım park halindeyken kızım ve benim bulunduğum aracın yanından yavaşça bir araç geçti ve bize dikkatlice baktı. Ben de aracı takip ettim. Araçlarımız çarpıştı. Araçtan inip, 'Kızıma nasıl kıydın, çabuk in aşağı' dedim. Bana, 'Kızının da senin de' diyerek küfretti. O sırada Osman Can silahıma sarıldı. Silah bir anda patladı. Nasıl vurulduğunu anlamadım" dedi

