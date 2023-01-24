Komşusu Mehmet'i, kendisini rahatsız ettiği için öldürmüş (2)

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TUTUKLANDI

Kayseri'nin Akkışla ilçesinde, komşusu Mehmet Can'ı (22) kendisini rahatsız ettiğini öne sürerek tabancayla vurarak öldüren evli 4 çocuk annesi Sonay Aslaner, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mehmet Can´ın cenazesi ise ilçeye bağlı Şen Mahallesi´nde toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

2023-01-24 14:02:38



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