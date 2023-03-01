'Falaka' davasında savcı, sanığın 4 yıla kadar hapsini istedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Falaka' davasında savcı, sanığın 4 yıla kadar hapsini istedi

DHA

'Falaka' davasında savcı, sanığın 4 yıla kadar hapsini istedi


Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, para karşılığı anlaştığı iddia edilen kadınları falakaya yatırdığı görüntüleri ortaya çıkan kargocu Erkan T.'nin, 2 ayrı suçtan toplam 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanığın 'müstehcenlik' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, 'eziyet' suçundan ise beraatine karar verilmesini istedi.
Melikgazi ilçesinde kargo şirketinde çalışan, evli ve 2 çocuk babası Erkan T.´nin, maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırıp gözlerini uyku bandı, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdığı iddia edildi. Erkan T.'nin, falakaya yatırdığı kadınlardan 'güzel' dediklerine 500 TL, 'çirkin' dediklerine ise 250 TL ödeme yaptığı öne sürüldü. Erkan T., falaka görüntülerini de kayıt altına aldı. Erkan T., başka kadınlara da çektiği videoları gönderdi. Benzer teklifte bulunduğu N.K. isimli kadının savcılığa suç duyurusunda bulunmasıyla Erkan T. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Erkan T., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
KAMU DAVASI AÇILDI
Soruşturmada Erkan T. hakkında, eşi H.T.'ye eylemleri nedeniyle 'eşe karşı eziyet çektirme' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'müstehcenlik' suçundan da 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle Kayseri 18'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ikinci duruşmasına sanık Erkan T. ile eşi H.T. katılmadı. Erkan T.'nin avukatı ise salonda hazır bulundu. Duruşma savcısı, davaya ilişkin görüşünün hazır olduğunu belirterek mütalaasını açıkladı. Savcı, sanığın 'müstehcenlik' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını ve söz konusu görüntülerin müsaderesine (el konulmasına) karar verilmesini istedi. Ayrıca 'eziyet' suçundan da sanığın beraatine karar verilmesini talep etti.
Mahkeme hakimi verdiği ara kararla, sanık avukatının esasa ilişkin savunmasını hazırlamak için süre istemesi nedeniyle duruşmayı karar vermek üzere erteledi. 
'ZORLA DEĞİL RIZAYLA'
Söz konusu videolarda zorlama olmadığını söyleyen sanık Erkan T., ilk duruşmada verdiği ifadesinde, "Eşimin rızası ile oldu. Bir kez de ismini H. olarak bildiğim bir kadın ile rızası dahilinde bir video çektim. Kimseye benzer bir uygulama yapmadım. Kimseyi zorlamadım. Bu videoyu bir yerde paylaşmadım. Çünkü, bu tarz videonun yasak olduğunu öğrendim. Videoların daha sonra nasıl yayıldığını bilmiyorum. Bu videolar emniyet tarafından sızdırılmış olabilir. Ben, hiçbir yerde paylaşmadım. Cep telefonumda tespit edilen videolar, bu tarz internet sitelerinden aldığım videolardır. Bu tarz videoları yüklerken kadınların çıplak ya da giyinik olduklarına bakmadım. Bu durum beni ilgilendirmiyordu. Ben bu videoları örnek olsun diye yükledim, ardından sildim. N. isimli kadına bu tarz videolar çekip paylaşmak istediğimi söylemiştim. O da kendisinin de merak etiğini söylemişti. Ardından N. ile bu tarz paylaşım yaparak, birlikte para kazanacağımızı düşündüm" ifadelerini kullandı.
'FANTEZİ AMACIYLA 1 KEZ YAPTIK'
Eşinden şikayetçi olmadığını söyleyen H.K. ise "Bana karşı zorla bir eylemi olmadı. Bir video izletti ve bu şekilde video çekme teklifinde bulundu. İlk başta bu teklifi kabul etmedim ama daha sonra kendi rızamla bu teklifi kabul ettim. Değişiklik amacıyla bir kez yaptık. Amacımız fantezi yapmaktı. Falakaya yatırdı, ayaklarımı bağladı. Sadece acı çekiyor gibi yaptım. Kesinlikle acı çekmedim. Acı çeksem söylerdim. Şu anda salonda basın mensupları olduğu için rahat konuşamıyorum ama söylemek istemediğim cinsel arzular da vardı. Benim yanımda herhangi başka bir kadına, eşim benzer bir uygulama yapmadı. Yayınlayıp, para kazanmaktan bahsetmedi. Şikayetçi değilim" demişti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2023-03-01 15:17:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hikmet Karaman'a `kel´ diyerek hakaret eden sanığa 1740 TL ceza
YEREL HABERLER Hikmet Karaman'a `kel´ diyerek hakaret eden sanığa ...
Fenerbahçeli avukat, deplasman yasağı kararının kaldırılması için İdare Mahkemesine başvurdu
YEREL HABERLER Fenerbahçeli avukat, deplasman yasağı kararının ...
Kayseri Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Kayseri Ticaret Borsası
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli ...
KAYSERİ'DE KAÇAKÇILIK OPERASYONU: 10 GÖZALTI  
YEREL HABERLER KAYSERİ'DE KAÇAKÇILIK OPERASYONU: 10 GÖZALTI  
Kayseri'de 4.4 büyüklüğünde deprem (2)
YEREL HABERLER Kayseri'de 4.4 büyüklüğünde deprem (2)
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
GÜNCELLEME- Kayseri'de 4,4 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER GÜNCELLEME- Kayseri'de 4,4 büyüklüğünde deprem
KTO Başkanı Gülsoy'dan depremden etkilenen firmalara destek çağrısı:
YEREL HABERLER KTO Başkanı Gülsoy'dan depremden etkilenen firmalara ...
Kayseri'de 4.4 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Kayseri'de 4.4 büyüklüğünde deprem
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Kayserispor: Fenerbahçe taraftarlarını ağırlayamamanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz
YEREL HABERLER Kayserispor: Fenerbahçe taraftarlarını ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Kayseri'de depremzede çocuklar için psikososyal etkinlik düzenlendi
YEREL HABERLER Kayseri'de depremzede çocuklar için psikososyal ...
Büyükkılıç, Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
YEREL HABERLER Büyükkılıç, Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ...
Büyükşehir Belediyesi depremden etkilenen Sarız ilçesine konteyner gönderdi
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi depremden etkilenen Sarız ...
Kayseri merkezli kaçakçılık operasyonunda 10 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri merkezli kaçakçılık operasyonunda 10 gözaltı
Kayseri'deki sivil toplum kuruluşlarından 28 Şubat açıklaması
YEREL HABERLER Kayseri'deki sivil toplum kuruluşlarından 28 Şubat ...
Kayseri'de eşinin bileziklerini zorla aldığı iddia edilen koca hakim karşısında
YEREL HABERLER Kayseri'de eşinin bileziklerini zorla aldığı iddia ...
Kahramanmaraşlı depremzede: Rüzgarda ağaçlar nasıl sallanırsa biz de öyle sallandık
YEREL HABERLER Kahramanmaraşlı depremzede: Rüzgarda ağaçlar nasıl ...
HAK-İŞ Kayseri İl Başkanı Çelik'ten 28 Şubat açıklaması
YEREL HABERLER HAK-İŞ Kayseri İl Başkanı Çelik'ten 28 Şubat ...
Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.