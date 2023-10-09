Mezarlıkta bıçaklanmış erkek cesedi bulundu
KAYSERİ'ninMelikgaziilçesinde Fehmi Lüp (34), mezarlıkta bıçaklanmış halde ölü bulundu.
KAYSERİ'ninMelikgaziilçesinde Fehmi Lüp (34), mezarlıkta bıçaklanmış halde ölü bulundu.
Melikgazi'deki asri mezarlıkta hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen ekipler, bıçaklanmış bir erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemede, cesedin Fehmi Lüp'e ait olduğu tespit edildi. Cenaze, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, cinayet şüphesi ile çalışma başlattı.