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        Mezarlıkta bıçaklanmış erkek cesedi bulundu

        KAYSERİ'ninMelikgaziilçesinde Fehmi Lüp (34), mezarlıkta bıçaklanmış halde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 11:53 Güncelleme: 09.10.2023 - 11:55
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        Mezarlıkta bıçaklanmış erkek cesedi bulundu
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        KAYSERİ'ninMelikgaziilçesinde Fehmi Lüp (34), mezarlıkta bıçaklanmış halde ölü bulundu.

        Melikgazi'deki asri mezarlıkta hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen ekipler, bıçaklanmış bir erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemede, cesedin Fehmi Lüp'e ait olduğu tespit edildi. Cenaze, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, cinayet şüphesi ile çalışma başlattı.

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