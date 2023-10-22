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        Otomobilin çarptığı direk park halindeki başka bir otomobilin üzerine devrildi: 3 yaralı

        KAYSERİ'de,aydınlatma direğine çarpan otomobil alev alırken; çarptığı direk park halindeki başka bir otomobilin üzerine devrildi. Otomobildeki 3 kişi yaralandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 22:06 Güncelleme: 22.10.2023 - 22:10
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        Otomobilin çarptığı direk park halindeki başka bir otomobilin üzerine devrildi: 3 yaralı
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        KAYSERİ'de,aydınlatma direğine çarpan otomobil alev alırken; çarptığı direk park halindeki başka bir otomobilin üzerine devrildi. Otomobildeki 3 kişi yaralandı. 

        Kaza, saat 19.00 sıralarında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa T. (22) yönetimindeki 38 AHD 130 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak yolun karşısına geçti. Çarpmanın etkisiyle otomobil alev alırken, aydınlatma direği park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan H.T. (15) ve Ahmet T. (18) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazaya tanık olan çevredeki vatandaşlar yanan otomobile yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yaptı. Adrese gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yaralılar sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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