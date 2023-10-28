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        JAK ekiplerinden Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için zirve tırmanışı

        KAYSERİ'deJandarma Arama Kurtarma ekipleri, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünde Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 16:34 Güncelleme: 28.10.2023 - 16:35
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        JAK ekiplerinden Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için zirve tırmanışı
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        KAYSERİ'deJandarma Arama Kurtarma ekipleri, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünde Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

        Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü nedeniyle etkinlikler kent genelinde devam ediyor. Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma Tim Komutanlığı ekipleri, 3 bin 917 metre yüksekliğindeki Erciyes Dağı'nın zirvesine tırmanış gerçekleştirdi. Ekipler, zirvede Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlu olsun pankartı açtı.

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