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        Otomobil sulama kanalına uçtu; sağlık görevlisi sürücü yaralandı

        KAYSERİ'desulamakanalına devrilen otomobilin sağlık görevlisi sürücüsü Abdullah Akpınar yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 10:59 Güncelleme: 31.10.2023 - 11:00
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        Otomobil sulama kanalına uçtu; sağlık görevlisi sürücü yaralandı
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        KAYSERİ'desulamakanalına devrilen otomobilin sağlık görevlisi sürücüsü Abdullah Akpınar yaralandı.

        Kaza, saat 09.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Doktor Sami İpek Caddesi'nde meydana geldi. Sağlık görevlisi Abdullah Akpınar idaresindeki 34 BR 4879 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak demir korkuluklara çarpıp, sulama kanalına devrildi. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı sürücüyü 5 metre derinlikteki kanaldan çıkartarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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