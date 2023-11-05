Kayseri'de 6 yıl 3 ay hapisle aranan FETÖ/PDY üyesi yakalandı

KAYSERİ'de,FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanıp, cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda; hükümlünün Kocasinan ilçesindeki adreste saklandığı belirlendi. Hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan FETÖ/PDY üyesi, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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