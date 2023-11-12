Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        (ÖZEL) Bedensel engelli yüzücü Melisa, 4 yılda 60 madalya kazandı

        Kayseri'de, doğuştan sol diz kapağından aşağısı olmayan Melisa Şahin (14), yüzmede katıldığı yarışmalarda 4 yılda 60 madalya kazandı. Pes etmeyi düşündüğünde ailesinin ona moral kaynağı olduğunu belirten Şahin, "Genelde bana herkes, 'normal insanlar gibi yüzemezsin, bu kadar gelişemezsin ve başaramazsın' dediler. Ben de 'size inat yapacağım' dedim ve yaptım. Biz de normal insanız. Sadece engelimiz var ve bu engeli aşabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 11:28 Güncelleme: 12.11.2023 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        (ÖZEL) Bedensel engelli yüzücü Melisa, 4 yılda 60 madalya kazandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de, doğuştan sol diz kapağından aşağısı olmayan Melisa Şahin (14), yüzmede katıldığı yarışmalarda 4 yılda 60 madalya kazandı. Pes etmeyi düşündüğünde ailesinin ona moral kaynağı olduğunu belirten Şahin, "Genelde bana herkes, 'normal insanlar gibi yüzemezsin, bu kadar gelişemezsin ve başaramazsın' dediler. Ben de 'size inat yapacağım' dedim ve yaptım. Biz de normal insanız. Sadece engelimiz var ve bu engeli aşabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

        Kayseri'de yaşayan Melisa Şahin, sol diz kapağından aşağısı olmayarak dünyaya geldi. Geçen süreçte Şahin, yaşamına protez bacak ile devam etti. 9'uncu sınıfa giden Melisa, 4 sene önce matematik öğretmeninin tavsiyesi üzerine yüzme kursuna başladı. Burada yüzme antrenörü Ertuğrul Çakmak ile tanışan Şahin, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmalara katılmaya karar verdi. Yoğun çalışma içine giren Melisa Şehin, 4 yılda 60 madalya kazandı. Demirören Haber Ajansı'na

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kayseri'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Kayseri'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Kayseri'de "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikildi
        Kayseri'de "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikildi
        Kick boksta siyah kuşak "dan" sınavları Kayseri'de yapılıyor
        Kick boksta siyah kuşak "dan" sınavları Kayseri'de yapılıyor
        Sarıoğlan'da 500 fidan toprakla buluştu
        Sarıoğlan'da 500 fidan toprakla buluştu
        Atlı Cirit 1. Lig D Grubu müsabakalarına Kayseri'de devam edildi
        Atlı Cirit 1. Lig D Grubu müsabakalarına Kayseri'de devam edildi
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı