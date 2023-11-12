(ÖZEL) Bedensel engelli yüzücü Melisa, 4 yılda 60 madalya kazandı Kayseri'de, doğuştan sol diz kapağından aşağısı olmayan Melisa Şahin (14), yüzmede katıldığı yarışmalarda 4 yılda 60 madalya kazandı. Pes etmeyi düşündüğünde ailesinin ona moral kaynağı olduğunu belirten Şahin, "Genelde bana herkes, 'normal insanlar gibi yüzemezsin, bu kadar gelişemezsin ve başaramazsın' dediler. Ben de 'size inat yapacağım' dedim ve yaptım. Biz de normal insanız. Sadece engelimiz var ve bu engeli aşabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Kayseri'de, doğuştan sol diz kapağından aşağısı olmayan Melisa Şahin (14), yüzmede katıldığı yarışmalarda 4 yılda 60 madalya kazandı. Pes etmeyi düşündüğünde ailesinin ona moral kaynağı olduğunu belirten Şahin, "Genelde bana herkes, 'normal insanlar gibi yüzemezsin, bu kadar gelişemezsin ve başaramazsın' dediler. Ben de 'size inat yapacağım' dedim ve yaptım. Biz de normal insanız. Sadece engelimiz var ve bu engeli aşabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Kayseri'de yaşayan Melisa Şahin, sol diz kapağından aşağısı olmayarak dünyaya geldi. Geçen süreçte Şahin, yaşamına protez bacak ile devam etti. 9'uncu sınıfa giden Melisa, 4 sene önce matematik öğretmeninin tavsiyesi üzerine yüzme kursuna başladı. Burada yüzme antrenörü Ertuğrul Çakmak ile tanışan Şahin, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmalara katılmaya karar verdi. Yoğun çalışma içine giren Melisa Şehin, 4 yılda 60 madalya kazandı. Demirören Haber Ajansı'na