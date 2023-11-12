Talasgücü Belediyespor - Karabük İdman Yurdu: 3-0

STAD:AtatürkSpor Kompleksi Yan Saha

HAKEMLER: Gökhan Akbulut, Volkan Kaan Topal, Ali Cem Zorbay

TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR: Çağrı Can - Mahmuthan Samet (Dk.90+1 Muhammed İbrahim), Murat Demirezen, Berkay Öztuvan, Muhammed Emir (Dk.90+1 Kerem Ersin), Ahmet Şahbaz, Canberk Soykuvvvet (Dk.75 Ercan Çifçi), Arda Belen, Taylan Özgün (Dk.75 Akın Arıcan), Mert Sarı, Süleyman Çelik, (Dk.85 Emir Özsoy)

KARABÜK İDMAN YURDU: Enes Çetin - Berat Can (Dk.46 Emin Akyıldız), Ümir Karaal, Mustafa Kayabaşı, Mustafa Apardı (Dk.58 Berkcan Cengiz), Miraç Türkyılmaz, Ahmet Enes (Dk.46 Talha Özcan), Cenk Cengiz, Tolga Mert (Dk.82 Berkay Yılmaz), Kadir Mert (Dk.58 Yusuf Akbulut), Volkan Geyik

GOLLER: Dk.34 Berkay Öztuvan, Dk. 45+1 Süleyman Çelik (Talasgücü Beldiyespor)

SARI KARTLAR: Enes Çetin, Talha Özcan (Karabük İdman Yurdu)

TFF 3´üncü Lig 1´inci Grup'ta yer alan Talasgücü Belediyespor sezonun 10´uncu haftasında sahasında ağırladığı Karabük İdman Yurdu´nu 3-0´lık skorla mağlup etti.

DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - İlyas KAPLAN

2023-11-12 16:17:22

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