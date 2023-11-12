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        Develi Belediye Spor - Halkbank: 1-3

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 19:58 Güncelleme: 12.11.2023 - 20:00
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        Develi Belediye Spor - Halkbank: 1-3
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        SALON:MuratKocatürk

        HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Gürhan Gül

        DEVELİ BELEDİYE SPOR: Enis Ali, İnovel, Muhammet Ertuğrul, Cepeda, Yasin Aydın, Kemal Kayhan, (L) Durmuş Metin (Mustafa Susam, Abdullah Çam, Ricardo, Onur İrteni, Rıfat Kantarcı, Egecan Avcıl, Burak Çevik)

        HALKBANK: Micah, Perrin, Yunus Emre, Nimir, Mirza, Doğukan Ulu, (L) Volkan Döne (Mert Matic, Earvin, Tuna Uzunkol, İzzet Ünvar, Serhat Coşkun, Deniz İvgen)

        SETLER: 17-25, 15-25, 27-25, 22-25

        SÜRE: 115 dakika

        DİSKALİFİYE: Hüseyin Koç - 3'üncü Set: 24-25 (Develi Belediye Spor)

        Efeler Ligi'nin 6´ncı haftasında Develi Belediye Spor, sahasında ağırladığı Halkbank´a 3-1 mağlup oldu.

        DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - İlyas KAPLAN

        2023-11-12 19:52:24

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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