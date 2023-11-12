Kayseri'de 2 katlı evin çatısında yangın
KAYSERİ'de2 katlı evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
KAYSERİ'de2 katlı evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, saat 21.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi, Girne Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı evin çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası kısa sürede büyüyen alevler, tüm çatıyı sardı. İhbarla olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışma ile alevleri söndürdü. Yangınla ilgili inceleme başlatılırken, yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.
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