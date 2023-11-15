Develi Belediye Spor - Bigadiç Belediye: 3-0

SALON:MuratKocatürk

HAKEMLER: Burhan İlhan, Bektaş Kalender

DEVELİ BELEDİYE SPOR: Muhammet Ertuğrul, İgor, Romero, Kemal Kayhan, Cepeda, Yasin Aydın (L) Durmuş Metin (Mustafa Susam, Abdullah Çam, Ricardo, Onur İrteni, Rıfat Kantarcı, Egecan Avcıl, Burak Çevik)

BİGADİÇ BELEDİYE: Vefa Yılmaz, Eren Kanlı, Murat Al, Arinze, Taha Erden, Yiğit Yıldız (L)Salih Özdemir, (Andaç kapan, Gökhan Çatal, Kadir Bircan, İlker Alican)

SETLER: 25-21, 25-16, 25-20

SÜRE: 72 dakika

AXA Sigorta Efeler Ligi 7´nci haftasında sahasında Bigadiç Belediye´yi ağırlayan Develi Belediye Spor, maçı 3-0´lık skorla kazandı.

DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - İlyas KAPLAN

2023-11-15 19:11:05

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