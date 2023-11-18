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        Ali Çamlı: Kayserispor'un 7.5 milyon Euro'luk sorunlu dosyası kaldı

        KAYSERİSPORBaşkanı Ali Çamlı, transfer tahtasının açılmasının ardından çözüme kavuşturulmayı bekleyen dosyalar hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Çamlı, "Kayserispor'un en büyük ve sorunlu dosyası Bertolacci, arkasından Mensah, Atilla Turan, Denis Alibec ve Fernandes. Bunların dışındakilerin hepsi ufak tefek. Bunların toplamı da 7.5 milyon Euro" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 15:08 Güncelleme: 18.11.2023 - 15:08
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        Ali Çamlı: Kayserispor'un 7.5 milyon Euro'luk sorunlu dosyası kaldı
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        KAYSERİSPORBaşkanı Ali Çamlı, transfer tahtasının açılmasının ardından çözüme kavuşturulmayı bekleyen dosyalar hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Çamlı, "Kayserispor'un en büyük ve sorunlu dosyası Bertolacci, arkasından Mensah, Atilla Turan, Denis Alibec ve Fernandes. Bunların dışındakilerin hepsi ufak tefek. Bunların toplamı da 7.5 milyon Euro" dedi.

        Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve Teknik Direktör Recep Uçar, kulüp tesislerinde basın mensupları ile bir araya gelerek, açıklamalarda bulundu. Kayserispor'un şehre başka bir hava kattığını belirten Başkan Ali Çamlı, "Kayserispor bakıldığı zaman şehre artık ayrı bir hava ve neşe yaşatma konusunda emin adımlarla ilerleme yoluna girmiştir. Anadolu'nun inci şehri Kayseri'de çok kıymetli  kulübümüzün daha iyi yerlere gelmesi için gece gündüz demeden teknik heyetimiz ve yönetimimiz, şehrimizi yönetenler büyük bir çaba içerisine girdik" dedi.

        '7.5 MİLYON EURO ÖDEME YAPILMASI LAZIM'

        Kayserispor'un çözüme kavuşturulmayı bekleyen dosyaları hakkında da bilgiler veren Başkan Çamlı, "Kayserispor'un en büyük ve sorunlu dosyası  Bertolacci, arkasından Mensah, Atilla Turan, Denis Alibec,, Fernandes. Bunların dışındakilerin hepsi ufak tefek. 7.5 milyon euro bunların toplamı. Herhalde yeterli ve bu kulübün geçen sene ulusal lisansı olmadığı için 3  puanı silindi. Ben bu sene hocanın alın terinin, sporcuların alın terinin puan olarak silinmemesi için bunu nasıl çözebiliriz gece gündüz uyku uyumuyorum. İnşallah bunu da çözeceğiz. Bunu da çözeceğiz ama şu kadarını da söyleyeyim. Bu kadar hatayı yapanlar çıkıp sağda solda ağlamayacak konuşmayacak. Yani benim de bir canım var. Ben de bir etten kemikteyim insanım. Ya bundan daha sonrasında ben çok  konuşmak istemiyorum ama sabır sınırlarım lütfen artık test edilmesin" ifadelerini kullandı.

        'BERTOLACCİ TRANSFERİNDEN DOLAYI GÖREVİMDEN İSTİFA ETTİM'

        Bertolacci transferine kendisinin karşı çıktığını da anlatan Ali Çamlı şöyle konuştu: "Birileri çıkıp şunu konuşabiliyor. Bertolacci'yi ben transfer etmişim. Evet sizin yanınızda bunu bir anlatayım. Bertolacci'yi ben transfer etmedim. Ben o transfer yüzünden Asbaşkanlıktan istifa ettim. Bunu mu duymak istiyorsunuz? Ben o futbolcunun bu kulübe alınmasının yanlış olduğunu o paralarla bonservis ödenerek ve o rakamlarda o oyuncunun bu kulübe gelmemesi için mücadele ettim. Benim bu mücadeleme 'olmayacak' diyerek cevap verenler ben İstanbul'dan Kayseri'ye döndükten sonra Bertolacci'yi buraya alıp gelince, ben de anlaşma şartlarını görünce bunun kulüp için bir ihanet olduğunu gördüğüm için bu kulüpteki görevimden istifa ettim. Şimdi öğrendiniz mi istifa gerçeğini? Beni yalanlamak istiyorsa Bertolacci'yi transfer eden arkadaşlar yalanlayabilirler."

        'UZUN VADEDE BAŞARI HEPİMİZİN AMACI'

        Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar ise, özellikle son haftalarda alınan sonuçların mutlu ettiğini söyleyerek, "12 hafta sonunda 22 puanla lig sıralamasında kendimizden bütçe olarak belki diğer anlamda buna oyuncu kalitesinden tutun da geçmiş başarılarını mukayese ettiğimizde birçok anlamda belki önde olan takımlarla şu an itibariyle puan anlamında aynı yerlerde olabilmek hepimizi mutlu ediyor. Bunu sene sonuna kadar götürebilmek en büyük amacımız. Önemli olan tek ortak paydamız Kayserispor'un başarısı. Bunun için de bizler, teknik ekibim, oyuncularımız, başkanımız, yönetim kurulumuz, sportif direktörümüz, şehrimizin ileri gelenleri, taraftarımız, sizler medyamız elinden gelenin en iyisini yaptığını biliyorum ve yapmamız gerekiyor. Futbolda başarı tek parametreyle oluşan bir olgu değil. Bunun için birçok parametrenin yan yana gelmesi gerekiyor.  Uzun vadede Kayserispor'un başarılar elde etmesi hepimizin ortak amacı" şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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