Kayseri´de 7 lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 

KAYSERİ´de,tavuk dürüm yedikten sonra rahatsızlanan lise öğrencisi 7 kız, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kocasinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde son sınıfta eğitim gören 7 kız öğrenci, öğle tatilinde okulun yakınında bulunan bir lokantadan tavuk dürüm yedi. Bir süre sonra rahatsızlanan öğrenciler, durumu öğretmenlerine bildirdi. İhbarla okula gelen sağlık ekipleri, öğrencileri gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırdı. Sağlık durumu iyi olan öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.