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        Kayseri´de 7 lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 

        KAYSERİ´de,tavuk dürüm yedikten sonra rahatsızlanan lise öğrencisi 7 kız, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 15:58 Güncelleme: 20.11.2023 - 16:05
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        Kayseri´de 7 lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 
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        KAYSERİ´de,tavuk dürüm yedikten sonra rahatsızlanan lise öğrencisi 7 kız, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 

        Kocasinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde son sınıfta eğitim gören 7 kız öğrenci, öğle tatilinde okulun yakınında bulunan bir lokantadan tavuk dürüm yedi. Bir süre sonra rahatsızlanan öğrenciler, durumu öğretmenlerine bildirdi. İhbarla okula gelen sağlık ekipleri, öğrencileri gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırdı. Sağlık durumu iyi olan öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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