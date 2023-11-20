Kayseri'de bulunan 7,5 milyon yıllık fosiller, replikalarıyla birlikte sergileniyor KAYSERİ'de,Yamula Barajı kıyısında bulunan 7,5 milyon yıllık fil, gergedan, at ve zürafa fosilleri, elde edilen replika ayaklandırmaları ile birlikte sergilenmeye başladı.

KAYSERİ'de,Yamula Barajı kıyısında bulunan 7,5 milyon yıllık fil, gergedan, at ve zürafa fosilleri, elde edilen replika ayaklandırmaları ile birlikte sergilenmeye başladı.

Kocasinan ilçesi Yamula Barajı kıyısında 2018 yılından bu yana yapılan kazılarda bulunan 7,5 milyon yıllık fosiller, elde edilen replika ayaklandırmaları ile Büyükşehir Belediyesi fuaye alanında sergilenmeye başladı. Sergide, birçok farklı türdeki canlıların fosilleri ve bu fosiller kullanılarak elde edilen replika ayaklandırmaları ile Proboscidea (Hortumlugiller), Bovidae (Boş Boynuzlular) ve Giraffidae (Zürafagiller) ailelerinden türler yer aldı. En önemli buluntulardan biri olan Choerolophodonun (fil) parçaları birleştirilerek yapılan ayaklandırma çalışmaları ise tamamlandı ve kafatasından bire bir alınan kalıpla oluşturulan replikası da sergilendi. Tamamlanan fil fosili hakkında bilgi veren Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu, "Bu 7,5 milyon yıl öncesine dayanan bir fosil. Tamamıyla replika. Gerçeğinden bire bir ölçülerini alarak kalıplarını çıkardık, montajladık ve boyadık. Bu bir hortumlu memeliye ait. Gördüğünüz gibi devasa bir canlı. Bir sonraki canlandırmamız bundan daha büyük bir canlı olacak. Onu da sergileyeceğiz. Fil fosilinin orijinali müze açılınca sergilenecek" dedi.

'KARŞIMIZA MUHTEŞEM BİR FOSİL ÇIKTI'

Fosillerin tamamının bulunmadığı durumlarda, eksik parçaları tamamladıklarını aktaran Başoğlu, "Fosilleri ilk bulduğumuzda açık bir halde bulunmuyor. Önce ufak bir parçası çıkıyor. Uzun süren bir işlem. Çok dikkatli çalışmak zorundayız. Bunu bulduğumuzda ufacık bir parçası görünüyordu. Ne olduğunu da bilmiyorduk. Açtıkça açtık. Karşımıza böyle muhteşem bir fosil çıktı. Fosili çıkarmak yaklaşık 1 ayı bulmuştur. Fosillerin öncelikle ortaya çıkmasını sağlıyoruz. Sonra güçlendirme çalışmaları yapıyoruz. Alçı ceket yöntemiyle etrafındaki kesek ile birlikte alçılayarak kaldırıyoruz. Sonrasında laboratuvara getiriyoruz" ifadelerini kullandı.