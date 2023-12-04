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        Kayseri'de kaçak silah ticaretine 3 gözaltı

        KAYSERİ´dekaçak silah ticareti yaptığı belirlenen 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 22:58 Güncelleme: 04.12.2023 - 23:00
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        Kayseri'de kaçak silah ticaretine 3 gözaltı
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        KAYSERİ´dekaçak silah ticareti yaptığı belirlenen 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız tüfekleri il dışından getirerek satışını yapan 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda kaçak silah ticareti yapan şüpheliler yakalandı. Adreste yapılan aramalarda 11 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet uçaksavar fişeği, 4 adet uzun namlulu tüfek fişeği, 300 adet tabanca fişeği, 15 adet av tüfeklerine ait şarjör, 6 adet sahte çeyrek altın ve 2 adet sahte yarım altın ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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