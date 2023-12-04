Kayseri'de kaçak silah ticaretine 3 gözaltı
KAYSERİ´dekaçak silah ticareti yaptığı belirlenen 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
KAYSERİ´dekaçak silah ticareti yaptığı belirlenen 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız tüfekleri il dışından getirerek satışını yapan 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda kaçak silah ticareti yapan şüpheliler yakalandı. Adreste yapılan aramalarda 11 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet uçaksavar fişeği, 4 adet uzun namlulu tüfek fişeği, 300 adet tabanca fişeği, 15 adet av tüfeklerine ait şarjör, 6 adet sahte çeyrek altın ve 2 adet sahte yarım altın ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, polis merkezine götürüldü.
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