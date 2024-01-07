Kayserispor - Sivasspor: 1 - 3

STAT: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Alper Akarsu, Samet Çavuş, Yusuf Bozdoğan

KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit- Gökhan Sazdağı, Attamah (Dk. 90+9 Talha Sarıaslan), Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Boa Morte (Dk. 80 Ramazan Civelek), Karimi, Cardoso, Thiam, Bahoken

SİVASSPOR: Ali Şaşal- Alaaddin Okumuş, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Charisis, Koita (Dk. 65 Kvet), Saiz (Dk. 65 Emre Gökay, Dk. 90+5 Keita), Barrow (Dk. 90+4 Camara), Manaj

GOLLER: Dk. 42 Bahoken (Kayserispor), Dk. 23 Arif Kocaman (K.K.), Dk. 90+3 ve 90+8 Manaj (Sivasspor)

SARI KARTLAR: Gökhan Sazdağı, Bahoken, Kartal Kayra Yılmaz, Attamah (Kayserispor), Appindangoye, Manaj (Sivasspor)

Süper Lig'in 19´uncu haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Sivasspor´a 3-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 24'e yükseltirken, Kayserispor ise 29 puanda kaldı.

16´ncı dakikada Ali Karimi´nin ceza sahası dışından verdiği hava topunda meşin yuvarlak buluşan Cardoso´nun gelişine vuruşunda top oyun alanının dışına çıktı.

23´üncü dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Barrow´un Kayserispor ceza sahasına yaptığı ortaya Arif Kocaman´ın ters vuruşu ile meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

29´uncu dakikada Charisis´in ceza sahası dışından sol çaprazdan sert vuruşunu kaleci Bilal son anda kornere çeldi.

42´nci dakikada Boa Morte´nin ceza sahası içine gönderdiği topa gelişine sert bir şekilde vuran Bahoken´in şutunda meşin yuvarlak önce üst direğe çarptı, ardından da filelerle buluştu. 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı.

62´nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Karimi´nin şutunda top, kale direğinin solundan auta çıktı.

84´üncü dakikada Ali Karimi´nin yaptığı ortaya yükselen Thiam´ın kafa vuruşundan meşin yuvarlak kale direğinin sağından oyun alanının dışına çıktı.

86´ncı dakikada sarı kırmızılı takımın cezası sahası içinde koşu yapan Manaj yerde kaldı. Maçın orta hakemi VAR incelemesi sonrası beyaz noktayı gösterdi.

90+3´üncü dakikada Manaj´ın kullandığı penaltı vuruşunda konuk ekip Sivasspor bir kez daha önce geçti. 1-2

90+8´inci dakikada Sivasspor kontra atağında rakip ceza sahası içinde topla buluşan Kvet´in asistinde topla buluşan Manaj´ın vuruşunda top bir kez daha ağlarla buluştu. 1-3