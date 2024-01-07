Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayserispor - Sivasspor: 1 - 3

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 15:41 Güncelleme: 07.01.2024 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayserispor - Sivasspor: 1 - 3
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT: RHG Enertürk Enerji

        HAKEMLER: Alper Akarsu, Samet Çavuş, Yusuf Bozdoğan

        KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit- Gökhan Sazdağı, Attamah (Dk. 90+9 Talha Sarıaslan), Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Boa Morte (Dk. 80 Ramazan Civelek), Karimi, Cardoso, Thiam, Bahoken

        SİVASSPOR: Ali Şaşal- Alaaddin Okumuş, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Charisis, Koita (Dk. 65 Kvet), Saiz (Dk. 65 Emre Gökay, Dk. 90+5 Keita), Barrow (Dk. 90+4 Camara), Manaj

        GOLLER: Dk. 42 Bahoken (Kayserispor), Dk. 23 Arif Kocaman (K.K.), Dk. 90+3 ve 90+8 Manaj (Sivasspor)

        SARI KARTLAR: Gökhan Sazdağı, Bahoken, Kartal Kayra Yılmaz, Attamah (Kayserispor), Appindangoye, Manaj (Sivasspor)

        Süper Lig'in 19´uncu haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Sivasspor´a 3-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 24'e yükseltirken, Kayserispor ise 29 puanda kaldı. 

        16´ncı dakikada Ali Karimi´nin ceza sahası dışından verdiği hava topunda meşin yuvarlak buluşan Cardoso´nun gelişine vuruşunda top oyun alanının dışına çıktı.

        23´üncü dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Barrow´un Kayserispor ceza sahasına yaptığı ortaya Arif Kocaman´ın ters vuruşu ile meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

        29´uncu dakikada Charisis´in ceza sahası dışından sol çaprazdan sert vuruşunu kaleci Bilal son anda kornere çeldi.

        42´nci dakikada Boa Morte´nin ceza sahası içine gönderdiği topa gelişine sert bir şekilde vuran Bahoken´in şutunda meşin yuvarlak önce üst direğe çarptı, ardından da filelerle buluştu. 1-1

        Karşılaşmanın ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı.

        62´nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Karimi´nin şutunda top, kale direğinin solundan auta çıktı.

        84´üncü dakikada Ali Karimi´nin yaptığı ortaya yükselen Thiam´ın kafa vuruşundan meşin yuvarlak kale direğinin sağından oyun alanının dışına çıktı.

        86´ncı dakikada sarı kırmızılı takımın cezası sahası içinde koşu yapan Manaj yerde kaldı. Maçın orta hakemi VAR incelemesi sonrası beyaz noktayı gösterdi.

        90+3´üncü dakikada Manaj´ın kullandığı penaltı vuruşunda  konuk ekip Sivasspor bir kez daha önce geçti. 1-2

        90+8´inci dakikada Sivasspor kontra atağında rakip ceza sahası içinde topla buluşan Kvet´in asistinde topla buluşan Manaj´ın vuruşunda top bir kez daha ağlarla buluştu. 1-3 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        11'ler belli oldu!
        11'ler belli oldu!
        Ünlü sanatçı vefat etti
        Ünlü sanatçı vefat etti
        İspanyollar, Arda Güler'i konuşuyor!
        İspanyollar, Arda Güler'i konuşuyor!
        Dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi
        Dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Birbirlerini sildiler
        Birbirlerini sildiler
        90 yaşındaki kadın 5 gün sonra enkazdan kurtuldu
        90 yaşındaki kadın 5 gün sonra enkazdan kurtuldu
        Aman dikkat! Rota değiştirdi!
        Aman dikkat! Rota değiştirdi!
        Mezar ev vahşetini sokaktaki 3 kelime çözdü!
        Mezar ev vahşetini sokaktaki 3 kelime çözdü!
        Passolig bir yıl daha devam edecek!
        Passolig bir yıl daha devam edecek!
        Kahreden yangın! 2 çocuk hayatını kaybetti
        Kahreden yangın! 2 çocuk hayatını kaybetti
        ABD'de 171 Boeing uçakları incelemede!
        ABD'de 171 Boeing uçakları incelemede!
        "Bir kadın hikâyesinin parçası oldum"
        "Bir kadın hikâyesinin parçası oldum"
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        Konuşkan bir ailede yaşayan çocuk daha şanslı!
        Konuşkan bir ailede yaşayan çocuk daha şanslı!
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Öğrenci servisini kaçıran zanlı konuştu
        Öğrenci servisini kaçıran zanlı konuştu
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'den kısa kısa
        90 yaşında, 44 yıl önce aldığı ahizeli telefonla iletişim kuruyor
        90 yaşında, 44 yıl önce aldığı ahizeli telefonla iletişim kuruyor
        Talas'ta 5 yılda 214 proje hayata geçirildi
        Talas'ta 5 yılda 214 proje hayata geçirildi
        KAYSERİ'DE, APARTMANIN SIĞINAĞINDA YANGIN ÇIKTI
        KAYSERİ'DE, APARTMANIN SIĞINAĞINDA YANGIN ÇIKTI