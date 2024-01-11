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        Emniyette tartıştığı idari memuru 15 kurşunla öldüren polise indirimli 25 yıl hapis

        KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü'nde tartıştığı idari memur Fevzi Süleyman Sökmen'i (35), tabancayla 15 el ateş ederek öldüren polis memuru Şükrü Koçoğlu (50), 'kasten adam öldürme' suçundan iyi hal indirimi uygulanarak 25 yıl hapse çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 17:58 Güncelleme: 11.01.2024 - 18:00
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        Emniyette tartıştığı idari memuru 15 kurşunla öldüren polise indirimli 25 yıl hapis
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        KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü'nde tartıştığı idari memur Fevzi Süleyman Sökmen'i (35), tabancayla 15 el ateş ederek öldüren polis memuru Şükrü Koçoğlu (50), 'kasten adam öldürme' suçundan iyi hal indirimi uygulanarak 25 yıl hapse çarptırıldı.

        Olay, geçen yıl 14 Eylül'de saat 13.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'ndaki Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde meydana geldi. Daha önce depremzedelere yardım etme meselesi yüzünden tartışan polis memuru Şükrü Koçoğlu ile emniyette görevli idari memur Fevzi Süleyman Sökmen arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Sökmen, kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia ettiği Koçoğlu'ndan 2 Haziran'da şikayetçi oldu. 14 Eylül'de Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde karşılaşan taraflar arasında yine tartışma çıktı. Koçoğlu, tabancayla Sökmen'i vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Şükrü Koçoğlu, işlemleri sonrası tutuklandı. 

        'AMACIM SADECE KONUŞMAKTI'

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın ardından iddianame hazırlanarak Şükrü Koçoğlu hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanık polis memuru Şükrü Koçoğlu ile ölen Sökmen'in şikayetçi babası C.S. ve taraf avukatları hazır bulundu. Öldürme kastı olmadığını söyleyen sanık Koçoğlu, "Depremzedelerle ilgili duygu sömürüsünde bulunuyordu. 'Bu kadar düşünüyorsan bir maaşını bağışla Süleyman' dedim. Korkup gitmesi için de çay bardağını yere fırlattım. Beni sürekli rahatsız etti. 'Süleyman senden ricam, benim olduğum zaman buraya gelme' dedim. Olay günü Süleyman ile karşılaştık. 'Bir dakika' dedim, Süleyman da konuşmak istemedi. Benden kaçarak yangın merdivenine doğru gitti. Ben de konuşmak için arkasından gittim" diye konuştu.

        'KAÇ EL ATEŞ ETTİĞİMİ BİLMİYORUM'

        Sözlerini sürdüren sanık Koçoğlu, "'Süleyman şikayette bulunmuşsun; derdin nedir?' diye sordum. Süleyman da 'Benim herhangi bir derdim yok. Her şey orada yazıyor' dedi. Engelli çocuğum olduğunu, ona bakan hasta annesi olduğunu söyledim. Onlar hakkında sırıtarak, 'ben iyi yerlerde değerlendiririm' diye konuşunca, olay meydana geldi ve kendimi kaybettim. Sonrasını hatırlamıyorum. Beylik tabancamda sürekli 15 mermi taşıyordum. Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum. Olay bir anda gelişen diyalog sonrası meydana geldi. Kesinlikle planlamadım, pişmanım. 'Yeter artık lan' ve 'yarım kalan işimi tamamlarım' demedim. Olayda bir kastım yok. Amacım sadece konuşmaktı" ifadelerini kullandı. 

        Şikayetçi olduğunu belirten Sökmen'in babası C.S. ise sanığın en ağır cezayı almasını istedi.

        Duruşma savcısı önceki celse verdiği mütalaasını tekrar ederek, sanığın 'kasten adam öldürme' suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık Şükrü Koçoğlu'nu, 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkında 'iyi hal' indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 25 yıla düşürdü. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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