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        Özvatan'da Regaip Kandili programı düzenlendi

        Kayseri'nin Özvatan ilçesinde Regaip Kandili dolayısıyla program gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 17:33 Güncelleme: 11.01.2024 - 17:33
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        Özvatan'da Regaip Kandili programı düzenlendi
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        Kayseri'nin Özvatan ilçesinde Regaip Kandili dolayısıyla program gerçekleştirildi.

        Duran Yangın İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Etkinlikte, okul öğretmenleri ve öğrencileri Kur'an-ı Kerim ve ilahi okudu, günün anlam ve önemi belirten sinevizyon gösterisi izlendi ve ney dinletisi gerçekleşti.

        Kaymakam Mine Kurt, İlçe Müftüsü Mustafa Kılıç ve vatandaşların katıldığı program, dua edilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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