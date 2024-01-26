Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Yangında torununu kurtarmak isterken ölmüş

        KAYSERİ'de çıkan yangında hayatını kaybeden Döne Ergen'in (71) olay sırasında 4'üncü kattaki komşusunda olduğu, 1'inci kattaki torunu Mine Atmaca'yı kurtarmak için aşağı indiği ancak dumandan etkilendiği ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 13:07 Güncelleme: 26.01.2024 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yangında torununu kurtarmak isterken ölmüş
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de çıkan yangında hayatını kaybeden Döne Ergen'in (71) olay sırasında 4'üncü kattaki komşusunda olduğu, 1'inci kattaki torunu Mine Atmaca'yı kurtarmak için aşağı indiği ancak dumandan etkilendiği ortaya çıktı.

        Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi 55'inci Sokak'taki 4 katlı binanın zemin katında, dün saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, binayı kapladı. Binanın farklı dairelerinde dumandan etkilenen 1'i çocuk, 9 kişi mahsur kaldı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler 8 kişiyi dışarı çıkartırken, Döne Ergen'in cansız bedenine ulaşıldı. 8 kişi hastaneye kaldırılırken, yangın 2 saatlik çalışma ile söndürüldü. Dumandan etkilenen 8 kişiden 3'ü taburcu edilirken, diğerlerinin tedavisi sürüyor. Otopsi işlemleri tamamlanan Döne Ergen'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Pınarbaşı ilçesine götürüldü.

        Diğer yandan Döne Ergen'in 4 katlı binanın 1'inci katında yaşadığı, torunu Mine Atmaca'nın da karşı dairede kaldığı belirtildi. Ergen'in yangın sırasında 4'üncü kattaki komşusunda olduğu, torununu kurtarmak için aşağıya indiği ancak dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Torun Mine Atmaca'nın hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Karısıyla tartışan sürücü için tetikçi tuttu!
        Karısıyla tartışan sürücü için tetikçi tuttu!
        Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
        Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
        Batıda başladı! AKOM: İstanbul'da kar bekleniyor!
        Batıda başladı! AKOM: İstanbul'da kar bekleniyor!
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        İngiliz yetkiliden "Savaşa hazırlıklı olmalıyız" mesajı
        İngiliz yetkiliden "Savaşa hazırlıklı olmalıyız" mesajı
        Toplam maliyet 475 milyon Euro'yu buluyor
        Toplam maliyet 475 milyon Euro'yu buluyor
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        Marmara'da 20 tsunami gözlem istasyonu kuruluyor
        Marmara'da 20 tsunami gözlem istasyonu kuruluyor
        "Ayakları titreyecek"
        "Ayakları titreyecek"
        Türkiye'yi dehşete düşüren katil adliyede!
        Türkiye'yi dehşete düşüren katil adliyede!
        ABD'de tartışmalı idam uygulandı!
        ABD'de tartışmalı idam uygulandı!
        Bariyerlere çarptı! Baba ile kızı kurtarılamadı!
        Bariyerlere çarptı! Baba ile kızı kurtarılamadı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
        Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
        90 yaşında, 35 yıldır evine böyle ulaşıyor
        90 yaşında, 35 yıldır evine böyle ulaşıyor
        Beşiktaş'ta rota yeniden oluşturuldu!
        Beşiktaş'ta rota yeniden oluşturuldu!
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi
        Oyun biriminde işten çıkartma depremi
        Oyun biriminde işten çıkartma depremi
        Kadınların gece çalışma kuralları
        Kadınların gece çalışma kuralları

        Benzer Haberler

        Kocasinan Belediyesi çalışanlarına farkındalık eğitim verildi
        Kocasinan Belediyesi çalışanlarına farkındalık eğitim verildi
        Kayseri'de kentsel dönüşüm konutlarına otobüs seferi düzenlenecek
        Kayseri'de kentsel dönüşüm konutlarına otobüs seferi düzenlenecek
        İdari memuru 15 kurşunla öldüren polise 'iyi hal' indirimli 25 yıl hapsin g...
        İdari memuru 15 kurşunla öldüren polise 'iyi hal' indirimli 25 yıl hapsin g...
        Hayvanat bahçesinin rengarenk papağanları kış aylarında da yaz koşullarında...
        Hayvanat bahçesinin rengarenk papağanları kış aylarında da yaz koşullarında...
        Başkan Büyükkılıç, gençlerle bir araya geldi
        Başkan Büyükkılıç, gençlerle bir araya geldi
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi çocuklara yönelik etkinlikler düzenliyor
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi çocuklara yönelik etkinlikler düzenliyor