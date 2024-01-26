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        Kayseri'de kentsel dönüşüm konutlarına otobüs seferi düzenlenecek

        Kayseri'nin Hacılar ilçesindeki kentsel dönüşüm konutlarına otobüs seferi düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 12:37 Güncelleme: 26.01.2024 - 12:37
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        Kayseri'de kentsel dönüşüm konutlarına otobüs seferi düzenlenecek
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        Kayseri'nin Hacılar ilçesindeki kentsel dönüşüm konutlarına otobüs seferi düzenlenecek.

        Hacılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ tarafından belirlenen 573 numaralı hat otobüsü, Aşağı Mahalle'de bulunan kentsel dönüşüm konutlarına sefer yapmaya başlayacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yarın başlayacak yeni seferlerin sabah 07.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında gerçekleşeceğini bildirdi.

        Yeni güzergahlarla birlikte günlük hayatı kolaylaştırmayı ve ulaşım sorununa çözüm getirmeyi amaçladıklarını belirten Özdoğan, "Kentsel dönüşüm konutlarında yaşayan vatandaşlar rahat, konforlu ve ekonomik bir şekilde ulaşımlarını gerçekleştirebilecekler. Özellikle yaşlılarımızın ve öğrencilerimizin işini kolaylaştırmak adına yapılan bu çalışma için Ulaşım AŞ Genel Müdürlüğü'ne ve Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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