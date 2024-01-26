Kocasinan Belediyesi çalışanlarına farkındalık eğitim verildi

Kocasinan Belediyesi çalışanlarına Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında farkındalık eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kişisel Verileri Koruma Günü kapsamında belediye seminer salonunda Kişisel Verileri Koruma Başkanlığı Hukuk Müşaviri Gökhan Civan eğitim verdi.

Civan, katılımcılara slayt sunum eşliğinde KVKK hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kocasinan Belediyesi KVKK Sorumlusu Tuba Karaman da bir konuşma yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kişisel verilerin korunmasına büyük önem verdiklerini bildirdi.

KVKK'ya dair usullerin eksiksiz uygulanmasını en iyi yapan belediye olduklarını belirten Çolakbayrakdar, "Hizmet içi eğitim kapsamında personelimize yönelik çeşitli alanlarda bilinçlendirme çalışmaları yürütüyoruz. Eğitimle çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini artırıyoruz. Bu eğitimlerin katkısıyla daha güvenli bir iş ortamı oluşturarak hizmet kalitemizi artırıyoruz." ifadelerini kullandı.