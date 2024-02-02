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        Şiddet gördüğünü öne sürdüğü kocasını öldüren kadına ağırlaştırılmış müebbet istemi

        KAYSERİ'de, şiddet gördüğünü öne sürdüğü eşi Ahmet Uluyol'u (31) bıçaklayıp öldüren Mervenur Uluyol (27) hakkında, 'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamedeki ifadesinde eşinden sürekli şiddet gördüğünü iddia eden Uluyol,, "Olay günü beni darbetti, tehdit etti, uyudu. Uyurken göğsüne 2 kez bıçak vurdum. Keşke böyle olmasaydı. Ben onu öldürmesem o beni öldürecekti" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 12:08 Güncelleme: 02.02.2024 - 12:10
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        Şiddet gördüğünü öne sürdüğü kocasını öldüren kadına ağırlaştırılmış müebbet istemi
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        KAYSERİ'de, şiddet gördüğünü öne sürdüğü eşi Ahmet Uluyol'u (31) bıçaklayıp öldüren Mervenur Uluyol (27) hakkında, 'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamedeki ifadesinde eşinden sürekli şiddet gördüğünü iddia eden Uluyol,, "Olay günü beni darbetti, tehdit etti, uyudu. Uyurken göğsüne 2 kez bıçak vurdum. Keşke böyle olmasaydı. Ben onu öldürmesem o beni öldürecekti" dedi.

        Olay, geçen yıl 4 Kasım'da saat 03.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Yunusemre Mahallesi'ndeki Denizhan Konağı'nda meydana geldi. İki çocukları olan Mervenur ve Ahmet Uluyol arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sonrası, iddiaya göre Ahmet Uluyol uyumaya gitti. Mervenur Uluyol bir süre sonra yatakta yatan eşi Ahmet Uluyol'u göğsünden bıçakladı. Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Ahmet Uluyol'un öldüğünü belirledi. Ahmet Uluyol'un cenazesi, memleketi Yahyalı ilçesinde toprağa verildi. Gözaltına alınan Mervenur Uluyol ise tutuklandı.

        İDDİANAME HAZIRLANDI

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede, Mervenur Uluyol hakkında 'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede ifadesi de yer alan ve eşinden sürekli şiddet gördüğünü iddia eden Mervenur Uluyol, "Olay yaşanmadan önce eşim Ahmet Uluyol, beni sürekli darbediyordu. Daha önce anne ve babasının yanında da bana şiddet uyguladı. Bundan dolayı bayılma krizleri geçirdim. Evden ayrılıp, ağabeyimin evine gittim. Ahmet bir şeyleri bahane ederek beni tekrar eve getirdi. Bir insan, bir insanı ne kadar dövebilirse o kadar döverdi. Olay günü beni darbetti. Ardından uyudu. Uyumadan önce de tehdit etti. 'Seninle yarın görüşeceğiz' dedi. Uyurken göğsüne 2 kez bıçak vurdum. Keşke böyle olmasaydı. Ben onu öldürmesem o beni öldürecekti. Beni de kendini de yaktı. Pişmanım" dedi.

        Sanık Mervenur Uluyol, ileriki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak. 

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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