Develi Belediyespor, TÜRŞAD maçını kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor

SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Develi Belediyespor, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasında kendisiyle aynı puanda olan TÜRŞAD'ı yenerek çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Devre arasında takımın başına geçen deneyimli teknik adam Serdar Uslu ile 4 maçta 2 galibiyet alarak 10. sıraya yüklenen 17 puana sahip Kayseri temsilcisi, ligde yarın aynı puanı bulunan TÜRŞAD ile karşılaşacak.

Develi Belediyespor, Uslu'nun göreve gelmesinin ardından ligin 14. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi. Ardından deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup eden Kayseri temsilcisi, 16. haftada aynı skorla Fenerbahçe'ye boyun eğdi.

Ligde oynanan son karşılaşmada Spor Toto'ya 3-2 yenilerek 1 puan alan Develi Belediyespor, TÜRŞAD maçını kazanarak tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyor.

- "Önemli bir fırsatı teptik"

Serdar Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devre arasında göreve geldiğini ancak lige yeterince ara verilmediği için takımıyla tam çalışma fırsatı bulamadan maçlara çıkmaya başladıklarını söyledi.

Bu yüzden her maça ayrı taktikle çıktıklarını vurgulayan Uslu, "Göreve geldikten sonra 4 maça çıktık. Bunların ikisinden galip ayrıldık, birinden de 1 puan alabildik. Son hafta oynadığımız Spor Toto ile aynı galibiyet sayısına sahiptik. Onlara karşı 3-2 kaybettik. Bizim açımızdan önemli bir fırsatı tepmiş olduk. Aslında maçı 2-2'ye getirmiştik. Son sette hoş olmayan hakem kararlarıyla kaybettik. Ne yazık ki trajik bir şekilde bu maçı kazanamadık." diye konuştu.

- "Bizim için fırsat maçı"

Serdar Uslu, TÜRŞAD maçına odaklandıklarını belirterek, "Öncelikle oyuncularımıza bu maçın önemini anlatmaya çalışıyoruz. Kaybedilmiş ve önemli bir maçtan sonra oyuncularımız bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacak. Bu maçın bizim için bir fırsat maçı olduğunu belirtiyoruz. TÜRŞAD maçını alarak tekrar yükselişe geçmeyi ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Develi Belediyespor'a play-off hedefiyle geldiğini vurgulayan Uslu, şunları kaydetti:

"Bu takımın play-off hedefi var. Hedefe ulaşabilmemiz için bu hafta sonu oynayacağımız maç çok önemli. Bu maçla birlikte galibiyet sayımızı 7'ye çıkarmak istiyoruz. Bu maçta, geçen hafta kırmızı kart gören Igor olmayacak. Bu yüzden kadro dezavantajımız var. Ancak bu durumu lehimize çevirip, hedefimiz olan play-off için elimizden geleni yapıyoruz. Bu hedeften sapmadık. Benden önceki kadro yapılanmasına herhangi bir ekleme yapmadan bu hedefe ulaşmak için çalışıyoruz. İnşallah ilk hedefimize ulaşıp ardından da Avrupa kupası hedefine yürümeye çalışacağız."

Takımın tecrübeli oyuncularından Yasin Aydın ise ligin ikinci devresinde gelen galibiyetlerle moral bulduklarını söyledi.

Antrenör değişikliğinin takıma iyi geldiğini belirten Yasin Aydın, "Fazla antrenman yapıyoruz, iyi çalışıyoruz ve bunun da karşılığı görüyoruz. TÜRŞAD maçı bizim için 6 puanlık bir karşılaşma. Bu maçı kazanıp play-off hedefimize bir adım daha yaklaşmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Takımda pasör çaprazı olarak görev yapan Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu da "Spor Toto maçından sonra sıkı bir çalışmamız oldu. Gerek taktik gerekse mental anlamda bu maça iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. İnşallah kazanacağız." diye konuştu.