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        Kayseri'de silahlı alacak kavgası; 1 yaralı

        KAYSERİ'dealacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada Emre G. tabanca ile vuruldu, 2 şüpheli kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 12:38 Güncelleme: 09.02.2024 - 12:45
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        Kayseri'de silahlı alacak kavgası; 1 yaralı
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        KAYSERİ'dealacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada Emre G. tabanca ile vuruldu, 2 şüpheli kaçtı.

        Olay, saat 11.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yıldızevler Mahallesi 317 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; Emre G., aralarında alacak meselesi bulunan Ercan A. ve Tugay A. ile buluştu. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Ercan A., yanında getirdiği tabancayla Emre G.'yi yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Emre G.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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