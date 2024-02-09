Kayseri'de belediye başkan adayı otomobiline aldığı 2 kişi tarafından gasbedildi

Elinden hafif şekilde bıçaklanan ve kafasına vurulan cisimle bayıltılan Onaç, ayıldığında parasının çalındığını fark etti.

İddiaya göre, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinden Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi'ne dönen avukat Onaç, dün akşam saatlerinde Güzelöz mevkisi yakınlarında otostop çeken 2 kişiyi otomobiline aldı. Bir süre sonra şüpheliler, Onaç'a saldırdı.

Kayseri'de otomobiline aldığı 2 kişi tarafından gasbedilen ve bıçaklanan CHP Yeşilhisar Belediye Başkan Adayı Deniz Onaç yaralandı.

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