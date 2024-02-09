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        Kayseri'de belediye başkan adayı otomobiline aldığı 2 kişi tarafından gasbedildi

        Kayseri'de otomobiline aldığı 2 kişi tarafından gasbedilen ve bıçaklanan CHP Yeşilhisar Belediye Başkan Adayı Deniz Onaç yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 11:33 Güncelleme: 09.02.2024 - 11:33
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        Kayseri'de belediye başkan adayı otomobiline aldığı 2 kişi tarafından gasbedildi
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        Kayseri'de otomobiline aldığı 2 kişi tarafından gasbedilen ve bıçaklanan CHP Yeşilhisar Belediye Başkan Adayı Deniz Onaç yaralandı.

        İddiaya göre, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinden Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi'ne dönen avukat Onaç, dün akşam saatlerinde Güzelöz mevkisi yakınlarında otostop çeken 2 kişiyi otomobiline aldı. Bir süre sonra şüpheliler, Onaç'a saldırdı.

        Elinden hafif şekilde bıçaklanan ve kafasına vurulan cisimle bayıltılan Onaç, ayıldığında parasının çalındığını fark etti.

        Babasını arayarak yardım isteyen Onaç, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Onaç, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Şüphelileri yakalamak için başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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