Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de tarihi medrese kilim dokuyan kadınlara gelir kapısı oldu

        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'nin Develi ilçesinde 1893'te yaptırılan Hamidiye Medresesi, halk eğitim merkezinin açtığı kilim dokuma kursuna katılan kadınları ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 12:11 Güncelleme: 09.02.2024 - 12:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de tarihi medrese kilim dokuyan kadınlara gelir kapısı oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'nin Develi ilçesinde 1893'te yaptırılan Hamidiye Medresesi, halk eğitim merkezinin açtığı kilim dokuma kursuna katılan kadınları ağırlıyor.

        Şıhlı Mahallesi'nde 2. Abdulhamid zamanında inşa ettirilen Hamidiye Medresesi'nde, Develi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kilim dokuma kursu, tezgah başına geçmek isteyen kadınları bir araya getirdi.

        Yaklaşık 130 yıl önce yapımı tamamlanan medrese, günümüzde hem tarihin izlerini taşıyor hem de geçmişteki kilim motiflerinin yeniden işlenmesine ev sahipliği yapıyor.

        Hamidiye Medresesi'nde bir araya gelen yaklaşık 15 kadın, dokudukları kilimleri Büyükşehir Belediyesine satarak aile ekonomilerine de katkı sağlıyor.

        Usta öğretici Behiye Sülün, AA muhabirine, tarihi bir mekanda kilim dokumanın kendileri için önemli olduğunu söyledi.

        - "Kültürümüzü devam ettiriyoruz"

        Kilim kültürünü geleceğe taşımak istediklerini belirten Sülün, şunları kaydetti:

        "Burası Osmanlı döneminden kalma tarihi bir mekan. Bize de burada fırsat verildiği için çok memnunuz. Tarihi bir mekanda kilim sanatını yaşatmak bizim için onur verici. Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle kilim dokuyoruz. Kültürümüzü devam ettiriyoruz. Genelde ev hanımları geliyor. Belediye destek veriyor. Dokuduğumuz kilimleri de Büyükşehir Belediyesi satın alıyor. Ev hanımlarına da harçlık oluyor. Bir kilim ortalama 1 haftada bitiyor. Büyük olunca 15-20 gün civarda tamamlanıyor."

        Sülün, geçmişin izlerini geleceğe taşıma anlamında medresenin kendilerine imkan sunduğunu ifade etti.

        Kursiyerlerden 67 yaşındaki Hüsne Özüdoğru, kilim dokumayı 10 yaşında öğrendiğini dile getirdi.

        Kilim dokumaya yaklaşık 30 yıl sonra tekrar başladığını aktaran Özüdoğru, "Eskilerden biz kaldık. Yenilere öğretiyoruz. Bizim için çok verimli oluyor. Aynı zamanda elimizde harçlık oluyor. Evde oturana kadar burada oturuyoruz. Hatıralarım canlanıyor. Çocukluğum gözümün önüne geliyor. Haftada 5-6 gün geliyoruz. Her gün gelmek istiyoruz." diye konuştu.

        75 yaşındaki Suna Şimşek, yıllar sonra yeniden kilim tezgahının başına oturduğunu ve para kazandığını söyledi.

        67 yaşındaki Dursun Arıcan, kilim dokumayı çok özlediğini, kurs sayesinde yeniden tezgah başına geçtiğini ifade etti.

        Severek kilim dokuduğunu aktaran Arıcan, şöyle devam etti:

        "Burada para kazanıyoruz, geçimimizi sağlıyoruz. Yeter ki kilim doku, paramızı veriyorlar. Harçlığımız çıkıyor. Burası atamızın yeri. Medrese deniliyor. Burada kilim dokumak bizi mutlu ediyor çünkü medresemiz şenleniyor. Atalarımızın mirasına sahip çıkıyoruz, kapısını açık tutuyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        MOSSAD soruşturmasında itiraf geldi!
        MOSSAD soruşturmasında itiraf geldi!
        Son gün bombası: Muci...
        Son gün bombası: Muci...
        Bir Avrupa ülkesinde daha grev
        Bir Avrupa ülkesinde daha grev
        Mart, nisan, mayıs aylarında sıcaklık ne olacak? Uzmanı açıkladı!
        Mart, nisan, mayıs aylarında sıcaklık ne olacak? Uzmanı açıkladı!
        Serdar Dursun yeniden Fenerbahçe'de!
        Serdar Dursun yeniden Fenerbahçe'de!
        Ünlü havayolu şirketi yolcuları 'tartacak'
        Ünlü havayolu şirketi yolcuları 'tartacak'
        O anlar kamerada! Zabıtaya döner bıçağıyla feci saldırı!
        O anlar kamerada! Zabıtaya döner bıçağıyla feci saldırı!
        Kiracısını çatalla yaralamıştı... "Gerekirse ayaklarına sıkın!"
        Kiracısını çatalla yaralamıştı... "Gerekirse ayaklarına sıkın!"
        Kutlamada sevgilisi yer almadı
        Kutlamada sevgilisi yer almadı
        Nükleer füzyon: İngiltere'de yapılan bir deneyde rekor seviyede enerji üretildi
        Nükleer füzyon: İngiltere'de yapılan bir deneyde rekor seviyede enerji üretildi
        Biden rapora tepki gösterdi: "Hafızam gayet iyi"
        Biden rapora tepki gösterdi: "Hafızam gayet iyi"
        Park yeri kavgası cinayetle bitti!
        Park yeri kavgası cinayetle bitti!
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        Borsa 9 bin puanı gördü
        Borsa 9 bin puanı gördü
        Ya izin ya para
        Ya izin ya para
        Aslan sol bekine geç de olsa kavuştu
        Aslan sol bekine geç de olsa kavuştu
        Akrabaları Gezeravcı'yı bekliyor
        Akrabaları Gezeravcı'yı bekliyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Prof. Ayaydın projelerini Habertürk'e anlattı
        Prof. Ayaydın projelerini Habertürk'e anlattı
        Putin ABD'li gazeteciye konuştu: "Rusya'yı yenmek imkansız"
        Putin ABD'li gazeteciye konuştu: "Rusya'yı yenmek imkansız"

        Benzer Haberler

        'Kuma getirme' cinayeti sanığı iş insanına 'meşru müdafadan' beraat, onu ya...
        'Kuma getirme' cinayeti sanığı iş insanına 'meşru müdafadan' beraat, onu ya...
        Kayseri'de belediye başkan adayı otomobiline aldığı 2 kişi tarafından gasbe...
        Kayseri'de belediye başkan adayı otomobiline aldığı 2 kişi tarafından gasbe...
        Kayseri Büyükşehir Belediyesinde proje toplantısı yapıldı
        Kayseri Büyükşehir Belediyesinde proje toplantısı yapıldı
        Yalnız yaşadığı evde sobadan sızan gazdan zehirlenip, öldü
        Yalnız yaşadığı evde sobadan sızan gazdan zehirlenip, öldü
        Kayseri'de karbonmonoksitten zehirlenen kadın hayatını kaybetti
        Kayseri'de karbonmonoksitten zehirlenen kadın hayatını kaybetti
        Başkan Büyükkılıç, Kayserispor'un transfer tahtasının açıldığını müjdeledi
        Başkan Büyükkılıç, Kayserispor'un transfer tahtasının açıldığını müjdeledi