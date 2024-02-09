Kayseri'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada silahla yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada silahla yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Yıldızevler Mahallesi 317. Sokak'ta E.A. ve T.A. ile E.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda E.G. tabancayla yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
E.G. ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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