Kayseri'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yıldızevler Mahallesi 317. Sokak'ta E.A. ve T.A. ile E.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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