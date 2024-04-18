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        Sokaktaki tartışmada öldürüldü

        KAYSERİ'de Mehmet P.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 12:14 Güncelleme: 18.04.2024 - 12:20
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        Sokaktaki tartışmada öldürüldü
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        KAYSERİ'de Mehmet P. (39), tartıştığı Afganistan uyruklu Abdul Shaid Zahin'i (28) bıçaklayarak öldürdü.

        Olay, saat 09.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi’nde, 3 katlı binanın önünde meydana geldi. Mehmet P. ile Afganistan uyruklu Abdul Shaid Zahin arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet P., önce park halindeki 11 EC 280 plakalı otomobile taşla zarar verdi, ardından da Abdul Shaid Zahin’i bıçaklayarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Zahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Abdul Shaid Zahin’in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsisi için Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

        Polis, Mehmet P.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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