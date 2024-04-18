Sokaktaki tartışmada öldürüldü

KAYSERİ'de Mehmet P. (39), tartıştığı Afganistan uyruklu Abdul Shaid Zahin'i (28) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 09.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi’nde, 3 katlı binanın önünde meydana geldi. Mehmet P. ile Afganistan uyruklu Abdul Shaid Zahin arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet P., önce park halindeki 11 EC 280 plakalı otomobile taşla zarar verdi, ardından da Abdul Shaid Zahin’i bıçaklayarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Zahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Abdul Shaid Zahin’in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsisi için Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.