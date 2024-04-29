Kayseri'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, saat 18.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Gaffar Okan Bulvarı'nda meydana geldi. Adnan Başyiğit yönetimindeki 38 ADN 306 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekiplerin yaptığı incelemede Bayiğit'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Başyiğit'in cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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