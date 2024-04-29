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        Kayseri'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        KAYSERİ'de, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Adnan Başyiğit (45), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 19:24 Güncelleme: 29.04.2024 - 19:30
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        Kayseri'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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        KAYSERİ'de, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Adnan Başyiğit (45), yaşamını yitirdi.

        Kaza, saat 18.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Gaffar Okan Bulvarı'nda meydana geldi. Adnan Başyiğit yönetimindeki 38 ADN 306 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekiplerin yaptığı incelemede Bayiğit'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Başyiğit'in cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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