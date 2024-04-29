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        Kayseri'de veteriner teknikerinin şehit edildiği bölgede paramotor bulundu

        Ankara'da geçen yıl İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde bombalı saldırı gerçekleştiren 2 teröristin saldırıda kullandıkları aracı gasbettikleri ve bir veteriner teknikerini şehit ettikleri Kayseri'nin Develi ilçesinde paramotor bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 17:39 Güncelleme: 29.04.2024 - 17:39
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        Kayseri'de veteriner teknikerinin şehit edildiği bölgede paramotor bulundu
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        Ankara'da geçen yıl İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde bombalı saldırı gerçekleştiren 2 teröristin saldırıda kullandıkları aracı gasbettikleri ve bir veteriner teknikerini şehit ettikleri Kayseri'nin Develi ilçesinde paramotor bulundu.

        Teröristlerin, veteriner teknikeri Mikail Bozlağan'ı (24) başından vurarak öldürüp aracını gasbettikleri bölgede paramotor ele geçirildi.

        Paramotorun incelenmek üzere Ankara'ya gönderildiği öğrenildi.

        İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne 1 Ekim 2023'te hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırıda bulunmuş, teröristlerden biri kendini patlatmış, diğeri ise etkisiz hale getirilmişti. Açılan ateş sırasında 2 emniyet mensubu yaralanmıştı.

        Teröristlerin saldırıda kullandıkları aracı Kayseri'nin Develi ilçesinde veteriner teknikeri Bozlağan'ı öldürüp gasbettikleri belirlenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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