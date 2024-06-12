Bıçaklı kavga cinayeti sanıklarına müebbet hapis istemi

KAYSERİ'de sokakta tartıştığı Bayram Yıldırım'ı (48) bıçaklayarak öldüren Alican Uğurlu ile yanındaki arkadaşı Sibel Yavuz hakkında ayrı ayrı müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede ifadesine yer verilen Alican Uğurlu, "Arkadaşlarla alkol aldık. Daha önce hiç tanımadığım ama bu olay nedeniyle tanıdığım kişi bize küfretti. Sopayla vurdu. Kendimi savunmak amacıyla karşılık verdim" derken, Sibel Yavuz "Polise teslim ettiğim çakıyı olayda kullandığımı hatırlamıyorum" dedi.

Olay, 6 Şubat'ta saat 01.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Yoğunburç Kavşağı'nda meydana geldi. Arkadaşı Sibel Yavuz ile alkol alan Alican Uğurlu ve sokakta karşılaştığı Bayram Yıldırım arasında kavga çıktı. Yıldırım değnek ile vururken, Uğurlu da yanındaki bıçakla onu yaraladı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Yıldırım, hayatını kaybetti. Alican Uğurlu ve Sibel Yavuz polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.