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        Bıçaklı kavga cinayeti sanıklarına müebbet hapis istemi

        KAYSERİ'de sokakta tartıştığı Bayram Yıldırım'ı (48) bıçaklayarak öldüren Alican Uğurlu ile yanındaki arkadaşı Sibel Yavuz hakkında ayrı ayrı müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 12:06 Güncelleme: 12.06.2024 - 12:10
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        Bıçaklı kavga cinayeti sanıklarına müebbet hapis istemi
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        KAYSERİ'de sokakta tartıştığı Bayram Yıldırım'ı (48) bıçaklayarak öldüren Alican Uğurlu ile yanındaki arkadaşı Sibel Yavuz hakkında ayrı ayrı müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede ifadesine yer verilen Alican Uğurlu, "Arkadaşlarla alkol aldık. Daha önce hiç tanımadığım ama bu olay nedeniyle tanıdığım kişi bize küfretti. Sopayla vurdu. Kendimi savunmak amacıyla karşılık verdim" derken, Sibel Yavuz "Polise teslim ettiğim çakıyı olayda kullandığımı hatırlamıyorum" dedi.

        Olay, 6 Şubat'ta saat 01.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Yoğunburç Kavşağı'nda meydana geldi. Arkadaşı Sibel Yavuz ile alkol alan Alican Uğurlu ve sokakta karşılaştığı Bayram Yıldırım arasında kavga çıktı. Yıldırım değnek ile vururken, Uğurlu da yanındaki bıçakla onu yaraladı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Yıldırım, hayatını kaybetti. Alican Uğurlu ve Sibel Yavuz polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

        İDDİANAME HAZIRLANDI

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, Alican Uğurlu ve Sibel Yavuz hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası istendi. İddianamede ifadelerine yer verilen sanıklardan Alican Uğurlu, "Arkadaşlarla alkol aldık. Daha önce hiç tanımadığım ama bu olay nedeniyle tanıdığım kişi bize küfretti. Sopayla vurdu. Kendimi savunmak amacıyla karşılık verdim. Ben de yaralandım. Suçsuzum. Sadece kendimi savundum. Sibel bana 'Ağabey, bıçakla 1-2 tane vurdum' dedi" ifadelerini kullanırken, Sibel Yavuz, ifadesinde, "Polise teslim ettiğim çakıyı olayda kullandığımı hatırlamıyorum" dedi. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddianameyi kabul etmesinin ardından Uğurlu ve Yavuz'un, önümüzdeki günlerde yargılanmalarına başlanacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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