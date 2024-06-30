Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

        KAYSERİ'de, polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 18:38 Güncelleme: 30.06.2024 - 18:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de, polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Melikgazi ve Kocasinan ilçesindeki adreslere operasyon düzenlendi. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 9 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda yaklaşık 17 gram uyuşturucu, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 8 adet tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Üç ilde orman yangını
        Üç ilde orman yangını
        İzmir'de binada patlama! 5 kişi hayatını kaybetti
        İzmir'de binada patlama! 5 kişi hayatını kaybetti
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Gazi Koşusu'nda zafer Dragon Flame'in!
        Gazi Koşusu'nda zafer Dragon Flame'in!
        İstanbul'da beton mikseri faciası: Gelin arabasının üzerine devrildi, altında kalan çocuk öldü
        İstanbul'da beton mikseri faciası: Gelin arabasının üzerine devrildi, altında kalan çocuk öldü
        İsmail Küçükkaya'yı yıkan ölüm! Annesi denizde boğuldu
        İsmail Küçükkaya'yı yıkan ölüm! Annesi denizde boğuldu
        Tekerlekli sandalyede sürpriz
        Tekerlekli sandalyede sürpriz
        Fenerbahçe'den gündem Çağlar Söyüncü
        Fenerbahçe'den gündem Çağlar Söyüncü
        Tatilcilerin ihmali kamerada: "Bu ormanlar nasıl yanmasın"
        Tatilcilerin ihmali kamerada: "Bu ormanlar nasıl yanmasın"
        Pakistan'da son 10 yılın en şiddetli sıcak hava dalgası
        Pakistan'da son 10 yılın en şiddetli sıcak hava dalgası
        36 bin kişiye 'hayal' sattılar! 5 bin yılda 1 gün tatil: 10 milyar lira dolandırdıkları mağdurları ikinci kez dolandırdılar
        36 bin kişiye 'hayal' sattılar! 5 bin yılda 1 gün tatil: 10 milyar lira dolandırdıkları mağdurları ikinci kez dolandırdılar
        Çeşme, Selçuk ve Menderes'teki orman yangınları kontrol altında (Yangınların nedeni belli oldu)
        Çeşme, Selçuk ve Menderes'teki orman yangınları kontrol altında (Yangınların nedeni belli oldu)
        "6-1'lik maçtan farklı olacak"
        "6-1'lik maçtan farklı olacak"
        Tartışma yaratacak açıklama
        Tartışma yaratacak açıklama
        İşte hayat kurtaran 4 yumurta testi!
        İşte hayat kurtaran 4 yumurta testi!
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Yeni sevgilisini açıkladı
        Yeni sevgilisini açıkladı
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!

        Benzer Haberler

        Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanlığınca doğa yürüyüşü düzenledi
        Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanlığınca doğa yürüyüşü düzenledi
        RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda, çim serim çalışması başladı
        RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda, çim serim çalışması başladı
        Kayseri'de 17 suçtan kaydı bulunan hırsızlık zanlısı tutuklandı
        Kayseri'de 17 suçtan kaydı bulunan hırsızlık zanlısı tutuklandı
        Kayserispor'un stadına UEFA ve FIFA standartlarına uygun çim serimi yapılıy...
        Kayserispor'un stadına UEFA ve FIFA standartlarına uygun çim serimi yapılıy...
        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Melikgazi Belediyesinden ilaçlama çalışması
        Melikgazi Belediyesinden ilaçlama çalışması