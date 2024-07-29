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        Kayseri'de ikinci kattan düşen inşaat işçisi yaralandı

        KAYSERİ'de 15 katlı binanın ikinci katından düşen inşaat işçisi S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 14:27 Güncelleme: 29.07.2024 - 14:30
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        Kayseri'de ikinci kattan düşen inşaat işçisi yaralandı
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        KAYSERİ'de 15 katlı binanın ikinci katından düşen inşaat işçisi S.C. (17), yaralandı.

        Olay, saat 13.00 sıralarında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Şehit Naci Akarsu Sokak'ta meydana geldi. S.C., 15 katlı inşaatın ikinci katında çalıştığı sırada henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı işçiyi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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