Kayseri'de ikinci kattan düşen inşaat işçisi yaralandı

KAYSERİ'de 15 katlı binanın ikinci katından düşen inşaat işçisi S.C. (17), yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Şehit Naci Akarsu Sokak'ta meydana geldi. S.C., 15 katlı inşaatın ikinci katında çalıştığı sırada henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı işçiyi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.