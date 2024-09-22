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        Kayseri'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

        KAYSERİ'de tartıştıkları Recep A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 11:30 Güncelleme: 22.09.2024 - 11:35
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        Kayseri'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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        KAYSERİ'de tartıştıkları Recep A. tarafından vurulan Ahmet E. (46) yaşamını yitirdi, İsmail M. ise yaralandı.

        Olay, gece saatlerinde Kocasinan ilçesi Saraybosna Mahallesi Haydarbey Sokak’ta meydana geldi. Recep A. ile Ahmet E. ve İsmail M. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Ahmet E. ve İsmail M., Recep A. tarafından tabancayla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet E., yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. 6 çocuk babası Ahmet E.'nin cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Polis, olay yerinden kaçan şüpheli Recep A.'nın yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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