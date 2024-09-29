Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Melikgazi Kayseri Basketbol – Bursa Ant Spor: 71-83

        SALON:Kadir Has HAKEMLER: Özlem Yalman, Uğur Yüksel, Hasan OkMELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Kübra 8, Dangerfield 21, Williams 16, Doğa, Meltem 5, Diallo 7, Feray, Fall 14BURSA ANT SPOR: Henderson 11, Ferda, Sümeyya, Gizem Mürüvet 3, Hande, Deniz 5, Yağmur 3, Louis 16, Mompremier 26, Palenikova 19 1'İNCİ PERİYOT: 18-22DEVRE: 36-47 3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-68Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 1'inci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol sahasında Bursa Ant Spor'a 83-71'lik skorla mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 19:10 Güncelleme: 29.09.2024 - 19:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Melikgazi Kayseri Basketbol – Bursa Ant Spor: 71-83
        ABONE OL
        ABONE OL

        SALON:Kadir Has

        HAKEMLER: Özlem Yalman, Uğur Yüksel, Hasan Ok

        MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Kübra 8, Dangerfield 21, Williams 16, Doğa, Meltem 5, Diallo 7, Feray, Fall 14

        BURSA ANT SPOR: Henderson 11, Ferda, Sümeyya, Gizem Mürüvet 3, Hande, Deniz 5, Yağmur 3, Louis 16, Mompremier 26, Palenikova 19

        1'İNCİ PERİYOT: 18-22

        DEVRE: 36-47

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 52-68

        Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 1’inci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol sahasında Bursa Ant Spor’a 83-71’lik skorla mağlup oldu.

        Müsabakanın en skorer ismi 29 sayı ile Bursa Ant Spor’dan Mompremier oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Sporcularımız burada destan yazacak"
        "Sporcularımız burada destan yazacak"
        2 ilde alevler yükseldi!
        2 ilde alevler yükseldi!
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        İsrail Hizbullah'ın üst düzey 7 ismini öldürdü
        İsrail Hizbullah'ın üst düzey 7 ismini öldürdü
        Halı çırpma kavgasında korkunç son!
        Halı çırpma kavgasında korkunç son!
        Ankara'da emlakçıya silahlı saldırı: 3 gözaltı
        Ankara'da emlakçıya silahlı saldırı: 3 gözaltı
        Nasrallah'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
        Nasrallah'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Ev arkadaşını katletti: "Neden öldürdün?" sorusuna kan donduran yanıt
        Ev arkadaşını katletti: "Neden öldürdün?" sorusuna kan donduran yanıt
        "Aramızda bir sorun yok"
        "Aramızda bir sorun yok"
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu? Cep telefonu ve kulaklığı bulundu genç kızdan haber yok
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu? Cep telefonu ve kulaklığı bulundu genç kızdan haber yok
        Musrati'nin yerine kim oynayacak?
        Musrati'nin yerine kim oynayacak?
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        İngiltere'den radikal önlem: Suyu kirletene hapis
        İngiltere'den radikal önlem: Suyu kirletene hapis
        Defnedildiği gün unutuldu
        Defnedildiği gün unutuldu
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        Adana'nın kazananı
        Adana'nın kazananı
        Dünyada bir ilk
        Dünyada bir ilk
        Çocuklarda görülen PANS ve PANDAS sendromlarına dikkat!
        Çocuklarda görülen PANS ve PANDAS sendromlarına dikkat!
        En büyük pişmanlığını açıkladı
        En büyük pişmanlığını açıkladı

        Benzer Haberler

        Erciyes 38 FK - Denizlispor: 2-2
        Erciyes 38 FK - Denizlispor: 2-2
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        Teğmen kazada hayatını kaybetti
        Teğmen kazada hayatını kaybetti
        Kayseri'de trafik kazasında yaşamını yitiren teğmen defnedildi
        Kayseri'de trafik kazasında yaşamını yitiren teğmen defnedildi
        Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yapımı süren BMX parkurunda...
        Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yapımı süren BMX parkurunda...
        104 yıllık İstiklal Madalyası 10 bin TL'den satışa çıkarıldı
        104 yıllık İstiklal Madalyası 10 bin TL'den satışa çıkarıldı