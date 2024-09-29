Melikgazi Kayseri Basketbol – Bursa Ant Spor: 71-83
SALON:Kadir Has HAKEMLER: Özlem Yalman, Uğur Yüksel, Hasan OkMELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Kübra 8, Dangerfield 21, Williams 16, Doğa, Meltem 5, Diallo 7, Feray, Fall 14BURSA ANT SPOR: Henderson 11, Ferda, Sümeyya, Gizem Mürüvet 3, Hande, Deniz 5, Yağmur 3, Louis 16, Mompremier 26, Palenikova 19 1'İNCİ PERİYOT: 18-22DEVRE: 36-47 3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-68Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 1'inci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol sahasında Bursa Ant Spor'a 83-71'lik skorla mağlup oldu.
SALON:Kadir Has
HAKEMLER: Özlem Yalman, Uğur Yüksel, Hasan Ok
MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Kübra 8, Dangerfield 21, Williams 16, Doğa, Meltem 5, Diallo 7, Feray, Fall 14
BURSA ANT SPOR: Henderson 11, Ferda, Sümeyya, Gizem Mürüvet 3, Hande, Deniz 5, Yağmur 3, Louis 16, Mompremier 26, Palenikova 19
1'İNCİ PERİYOT: 18-22
DEVRE: 36-47
3’ÜNCÜ PERİYOT: 52-68
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 1’inci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol sahasında Bursa Ant Spor’a 83-71’lik skorla mağlup oldu.
Müsabakanın en skorer ismi 29 sayı ile Bursa Ant Spor’dan Mompremier oldu.
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