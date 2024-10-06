Yeşilhisar elması 30'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor
KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde yetiştirilen elmalar, ihraç ediliyor.
KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde yetiştirilen elmalar, ihraç ediliyor. Elma üreticisi Latif Öztürk (45), “30’un üzerinde ülkeye ihraç ediyoruz. Bunların içinde İngiltere, Fransa, Hindistan, Mısır, Suriye, Rusya bulunuyor. Özellikle Rusya’ya çok meyvemiz gidiyor. Deniz aşırı ülkelere gidiyor diyebilirim" dedi.
Yeşilhisar ilçesi Kayadibi Mahallesi'nde üretilen elmaların hasat dönemi başladı. Her yılın eylül ayında başlayan hasat ortalama 1 ay sürüyor. Düzenli olarak ihracatçı firmaların getirdiği mühendisler tarafından kontrolleri sağlanan elmalar, 30'u aşkın ülkeye ihraç ediliyor. İngiltere, Fransa, Hindistan, Mısır, Suriye ve Rusya gibi ülkelere ihraç edilen elmalar, bölge halkının geçimine büyük katkı sağlıyor. Yapılan kontrollerde bölgede üretilen elmaların diğer bölgelerdeki elmalara kıyasla daha iyi olduğunu söyleyen Latif Öztürk, "Şu anda meyve hasadı yapmaktayız. Hasat bittikten sonra yaprak dökümü başlayınca budama işlemine başlıyoruz. Şubat ayında bordo bulamacı mart ayında demir eksikliği için tabandan gübreleme yapıyoruz ve sulamalarına başlıyoruz. Elma üretiminde nisan ayında çiçeklenme başlar. 9'uncu ayın 15’inde hasada başlarız, 10'uncu ayın 15’ine kadar hasat işlemi devam eder" ifadelerini kullandı.
'PROTEİN DEĞERİ VE ENERJİSİ DİĞER BÖLGELERE GÖRE DAHA İYİ'
Mühendislerin elmaların kalite değerlerini ölçtüğünü aktaran Öztürk, "İhracatçı firmaların getirdiği mühendisler aracılığıyla değerlendirmelerini yaptıklarında diğer bölgelere nazaran kalitesinin, renginin, buzhanede dayanıklılığının daha uzun süre olduğunu söylüyorlar. Kayadibi Mahallesi'nin jeopolitik konumu, eğimi ve sabah güneşini net almasından dolayı elmalarımızı, buzhaneye koyduğumuzda çivileme hastalığı olmuyor. Şu an ovadaki meyvelerin renk ve çivileme oranı, buzhanelerdekinden her zaman daha fazla olur. Bizim bölgemizin renk kalitesi, protein değeri ve enerjisi diğer bölgelere göre daha iyi" diye konuştu.
'100-110 BİN TON ARASINDA GENEL REKOLTE VAR'
Elma hasadı başladıktan sonra buzhanelere götürüldüğünü belirten Öztürk, şöyle konuştu:
"Yeniden orada paketleme işlemine başlanır. Oylama yapılır. Ondan sonra satışa hazır hale gelir ve ihracat süreci başlıyor. 30’un üzerinde ülkeye bunların içerisinde İngiltere, Fransa, Hindistan, Mısır, Suriye, Rusya bulunuyor. Özellikle Rusya’ya çok meyvemiz gidiyor. Deniz aşırı ülkelere gidiyor diyebilirim. Yeşilhisar'ın belli bir kısmında meyvecilik üretildiği için 100-110 bin ton arasında genel rekolte var. Bizim Kayadibi Mahallesi olarak 50 bin ton üzerinde rekolte bekleniyor. İlçemizde çeşitli olarak 7-8 çeşit bunların içerisinde scarlet, jeromine, starkrimson, klasik starkrimson, golden, reinders, delicious, Arap kızı bunların her çeşit meyvemiz bulunuyor."
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