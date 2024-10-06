Yeşilhisar elması 30'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde yetiştirilen elmalar, ihraç ediliyor. Elma üreticisi Latif Öztürk (45), “30’un üzerinde ülkeye ihraç ediyoruz. Bunların içinde İngiltere, Fransa, Hindistan, Mısır, Suriye, Rusya bulunuyor. Özellikle Rusya’ya çok meyvemiz gidiyor. Deniz aşırı ülkelere gidiyor diyebilirim" dedi.

Yeşilhisar ilçesi Kayadibi Mahallesi'nde üretilen elmaların hasat dönemi başladı. Her yılın eylül ayında başlayan hasat ortalama 1 ay sürüyor. Düzenli olarak ihracatçı firmaların getirdiği mühendisler tarafından kontrolleri sağlanan elmalar, 30'u aşkın ülkeye ihraç ediliyor. İngiltere, Fransa, Hindistan, Mısır, Suriye ve Rusya gibi ülkelere ihraç edilen elmalar, bölge halkının geçimine büyük katkı sağlıyor. Yapılan kontrollerde bölgede üretilen elmaların diğer bölgelerdeki elmalara kıyasla daha iyi olduğunu söyleyen Latif Öztürk, "Şu anda meyve hasadı yapmaktayız. Hasat bittikten sonra yaprak dökümü başlayınca budama işlemine başlıyoruz. Şubat ayında bordo bulamacı mart ayında demir eksikliği için tabandan gübreleme yapıyoruz ve sulamalarına başlıyoruz. Elma üretiminde nisan ayında çiçeklenme başlar. 9'uncu ayın 15’inde hasada başlarız, 10'uncu ayın 15’ine kadar hasat işlemi devam eder" ifadelerini kullandı.

'PROTEİN DEĞERİ VE ENERJİSİ DİĞER BÖLGELERE GÖRE DAHA İYİ' Mühendislerin elmaların kalite değerlerini ölçtüğünü aktaran Öztürk, "İhracatçı firmaların getirdiği mühendisler aracılığıyla değerlendirmelerini yaptıklarında diğer bölgelere nazaran kalitesinin, renginin, buzhanede dayanıklılığının daha uzun süre olduğunu söylüyorlar. Kayadibi Mahallesi'nin jeopolitik konumu, eğimi ve sabah güneşini net almasından dolayı elmalarımızı, buzhaneye koyduğumuzda çivileme hastalığı olmuyor. Şu an ovadaki meyvelerin renk ve çivileme oranı, buzhanelerdekinden her zaman daha fazla olur. Bizim bölgemizin renk kalitesi, protein değeri ve enerjisi diğer bölgelere göre daha iyi" diye konuştu.