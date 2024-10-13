Düğünde kazara kuzeni tarafından öldürülen Sedat toprağa verildi

KAYSERİ'de düğünde kuzeni Metin İ.'nin tutukluk yapan tüfeğinin ateş alması sonucu vurulan Sedat İ. toprağa verildi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Saraybosna Mahallesi Erişler Sokak'ta meydana geldi. Düğünde havaya ateş açan Metin İ.'nin tüfeği tutukluk yaptı. Metin İ.'nin kontrol ettiği tüfek, bir anda ateş aldı, saçmalar amcasının oğlu Sedat İ.'ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Sedat İ., ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sedat İ., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Sedat İ.’nin cenazesi hastanenin morguna konurken, Metin İ. ise polis tarafından gözaltına alındı.