Düğünde kazara kuzeni tarafından öldürülen Sedat toprağa verildi (2)
TUTUKLANDIKayseri'dedüğünde kuzeni Sedat İstek'i, tutukluluk yapan tüfeğinin ateş alması sonucu kazara vurarak öldüren Metin İstek, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
TUTUKLANDI
Kayseri'dedüğünde kuzeni Sedat İstek'i, tutukluluk yapan tüfeğinin ateş alması sonucu kazara vurarak öldüren Metin İstek, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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