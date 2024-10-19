Kayserispor - Gaziantep FK: 2-2

57’nci dakikada Nazon’un şık topuk pasında ceza sahası içinde topa hareketlenen Cardoso’nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR incelemesi sonrası gol geçerli sayıldı ve skora yeniden denge geldi. 2-2

34’üncü dakikada Cardoso’nun sağ kanattan taşıyarak ceza sahası içine gönderdiği topta Mane kafa pası ile Bahoken’i topla buluşturdu. Bahoken’in yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda Dioudis topu 2 hamlede kontrol etti.

24’üncü dakikada rakip cezası içinde Cardoso’nun yaptığı pres sonuç verdi. Ndiaye’den topu kazanan Cardoso’nun sol kanattan yaptığı ortasında ceza sahası içinde kafa topuna yükselen Boa Morte’nin vuruşunda skora denge geldi. 1-1

Süper Lig’in 9’uncu haftasında Kayserispor, sahasında ağırladığı Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte ligde galibiyeti bulunmayan sarı-kırmızılılar galibiyet hasretini 8 maça çıkarırken, ligdeki 3'üncü beraberliğini elde eden konuk ekip ise puanını 6'ya çıkardı.

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