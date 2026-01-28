Habertürk
        Kayserispor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti

        Kayserispor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti

        Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 18:34 Güncelleme: 28.01.2026 - 18:34
        Kayserispor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti
        Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Radomir Djalovic yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.

        Sarı-kırmızılılar, mücadelenin hazırlıklarına yarınki idmanla devam edecek.

        Kayserispor, 1 Şubat Pazar günü saat 20.00'da RAMS Park'ta Galatasaray'a konuk olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

