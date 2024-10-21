Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Evinde fenalaşan 5 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi

        KAYSERİ'de, henüz bilinmeyen nedenle evinde fenalaşan 5 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 22:40 Güncelleme: 21.10.2024 - 22:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evinde fenalaşan 5 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de, henüz bilinmeyen nedenle evinde fenalaşan 5 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

        Olay, saat 20.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi Arıçay Sokak'ta 3 katlı binada meydana geldi. Apartmanın giriş katındaki evinde kardeşiyle oynayan Murat K. henüz bilinmeyen nedenle fenalaştı. Anne G.K.'nın ihbarı üzerine eve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Murat K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Murat K.'nın cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna konulurken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran cinayeti soruşturmasında iddianame hazırlandı
        Narin Güran cinayeti soruşturmasında iddianame hazırlandı
        Yenidoğan çetesinin şüpheli başhekimi, dizide doktor rolünü oynamış
        Yenidoğan çetesinin şüpheli başhekimi, dizide doktor rolünü oynamış
        Okan Buruk'un sol bek planı!
        Okan Buruk'un sol bek planı!
        Adana'da katliam! Anne ile 2 kızı mezarlıkta öldürüldü
        Adana'da katliam! Anne ile 2 kızı mezarlıkta öldürüldü
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Minibüs tıra arkadan çarptı!
        Minibüs tıra arkadan çarptı!
        21 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        21 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        Bakanlardan FETÖ elebaşı Gülen açıklaması: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        Bakanlardan FETÖ elebaşı Gülen açıklaması: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        Yağmursuz kış
        Yağmursuz kış
        Mert Günok Lyon ve G.Saray maçında yok
        Mert Günok Lyon ve G.Saray maçında yok
        Kırçiçek bebek ölürken kahkaha atmışlar! "Dursun çıkmadan ex olsun bu akşam maç var!"
        Kırçiçek bebek ölürken kahkaha atmışlar! "Dursun çıkmadan ex olsun bu akşam maç var!"
        Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Fenerbahçe'ye kötü haber!
        "Pandemi döneminde yoğun bakım ünitesine girdik"
        "Pandemi döneminde yoğun bakım ünitesine girdik"
        FETÖ karıştı
        FETÖ karıştı
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        Çelik'in ailesinden Birsel'e cevap
        Çelik'in ailesinden Birsel'e cevap
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması

        Benzer Haberler

        Kayseri'de evinde fenalaşan 5 yaşındaki çocuk öldü
        Kayseri'de evinde fenalaşan 5 yaşındaki çocuk öldü
        Kayseri'de 11 kilo 284 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Kayseri'de 11 kilo 284 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Başkan Büyükkılıç, kentsel tasarım proje çalışmalarını denetledi
        Başkan Büyükkılıç, kentsel tasarım proje çalışmalarını denetledi
        Kayseri'de Bilim Şenliği düzenlenecek
        Kayseri'de Bilim Şenliği düzenlenecek
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'de şiir yarışmasında dereceye girenler belli oldu
        Kayseri'de şiir yarışmasında dereceye girenler belli oldu