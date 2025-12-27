Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de karda mahsur kalan 2 kişiyi polis ekipleri kurtardı

        Kayseri'nin Hacılar ilçesinde kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalan 2 kişi, polis ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 22:22 Güncelleme: 27.12.2025 - 22:22
        Yukarı Mahalle'de etkili olan kar nedeniyle 2 kişi araçlarında mahsur kaldı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, bir kısmı kara gömülen araçtaki 2 kişiyi kurtardı.

        Vatandaşlar, kendilerine yardımcı olan polislere teşekkür etti.

